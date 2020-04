Duisburg: Mann (32) bestellt Sexspielzeug mit falschen Namen

Ein 32-Jähriger aus Meiderich hat zwei Jahre lang auf Kosten anderer gelebt. Er betrog Lieferanten und gab bei Bestellungen falsche Personendaten an – vor allem von Bekannten. Als ein Beamter schließlich den Namen des Duisburgers eingab, habe der Polizei-Computer zu läuten begonnen. So hatte es ein Ermittler in einem Aktenvermerk niedergelegt. Das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz verhandelte nun den Fall.

Richter und Staatsanwältin waren sich einig, dass die 27 in der Anklage aufgeführten Taten wohl nur die Spitze des Eisbergs darstellten. Die Liste dessen, was der 32-Jährige ergaunerte, war lang: Notebooks, Handy-Verträge, Smartphones, aber auch Spielzeug, das er an seine drei getrennt lebenden Kinder verschenkte.

Duisburg: Für welchen Zweck war eine Sexmaschine gedacht?

Ob der Angeklagte eine Sexmaschine, die er ebenfalls unter Angabe falscher Personalien bestellte, aber an seine echte Adresse liefern ließ, für sich selbst haben wollte, oder sie wie den meisten Teil der übrigen Beute in An- und Verkaufsgeschäften zu Geld machte, blieb allerdings ungeklärt. Die Polizei hatte sich jedenfalls einen Spaß daraus gemacht, bei einer Hausdurchsuchung das säuberlich aufgereihte Zubehör des Liebesspielzeugs zu fotografieren.

Festgenommen worden war der Angeklagte übrigens, als er – natürlich unter falschem Namen – in einem Innenstadthotel residierte. „Ich hatte finanzielle Probleme“, berichtete der arbeitslose Staplerfahrer. „Und ich habe den Kopf vor diesen Problemen in den Sand gesteckt und einfach immer weiter gemacht. Ich schäme mich dafür.“

Geständnis verkürzte Verfahren deutlich

Das Gericht gab dem Mann noch eine Chance: Der Strafrichter setzte eine zweijährige Haftstrafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Obendrein muss der Angeklagte 150 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Zu Gunsten des bislang nur geringfügig vorbestraften 32-Jährigen wertete das Gericht vor allem dessen Geständnis, mit dem er allen Beteiligten eine ausufernde Beweisaufnahme ersparte.