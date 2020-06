Duisburg: Mann stirbt nach Badeunfall im Uettelsheimer See

Bei einem Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen.

Duisburg. Tödlicher Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg: Der Mann konnte zunächst reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus.

Bei einem Badeunfall im Uettelsheimer See in Duisburg-Homberg ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr Duisburg am Sonntagmorgen.

Nach Angaben der Retter geriet der Mann am Samstagnachmittag im See in Not. Um 16 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten Passanten den Mann bereits aus dem Wasser gezogen und mit lebensrettende Sofortmaßnahmen begonnen.

Nach Badeunfall in Duisburg: Opfer stirbt im Krankenhaus

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

An dem Einsatz waren zehn Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst beteiligt.