Duisburg: Markus Krebs über Comedy in Zeiten von Corona

Der Duisburger Comedian Markus Krebs geht in Zeiten von Corona auf Autokino-Tour. Premiere ist am Freitag, 1. Mai, in Eschweiler. Der 49-Jährige präsentiert ein „Best of“ aus seinen bisher vier Bühnenprogrammen. „Ich freu mich riesig darauf, stell mir das auch aber ein wenig skurril vor“, so Krebs. „Ich höre ja die Lacher nicht, sehe aber hoffentlich die Reaktionen durch die Autoscheiben.“ Auf Witze über Corona will er übrigens verzichten: „Dafür ist das Ganze dann doch zu ernst.“

Nach Eschweiler geht’s in Marl (2. Mai/ausverkauft), Düsseldorf (4. Mai) und Coesfeld (8. und 9. Mai) weiter. Es sind gleichzeitig Testläufe für mögliche weitere Auftritte. „Meine Kollegin Lisa Feller hat schon gute Erfahrungen gemacht, ich bin selber mal gespannt“, so der Neudorfer. Aber wenn’s ihm gefällt und passt, würde er gerne auch ein „Heimspiel“ im Autokino an der MSV-Arena bestreiten.

Duisburger Comedian ist trotz Corona-Krise weiter ganz gut im Geschäft

Krebs ist ohnehin trotz Corona-Krise weiter ganz gut im Geschäft. Natürlich vermisst er die Bühne. Aber im Keller seines Kreativquartiers in Hamminkeln produziert er regelmäßig Podcast-Folgen, die auf Spotify zu sehen sind, und unterhält seine Fans zusammen mit Gästen wie Matze Knop oder Mickie Krause. „Die Comedians halten in diesen Zeiten zusammen, tauschen sich aus und geben sich gegenseitig Tipps“, sagt Krebs, der auch an einem Hörbuch arbeitet.

Ein Filmprojekt, in dem er einen falschen Arzt in Mecklenburg-Vorpommern spielen will, liege allerdings derzeit auf Eis. Und seine Kneipe „Anne Tränke“ in Bissingheim ist auch geschlossen. „Dafür muss ich netterweise aktuell keine Pacht zahlen“, so der 49-Jährige. So halten sich die finanziellen Einbußen für ihn insgesamt noch in Grenzen. „Wir werden diese Zeit schon irgendwie überstehen.“