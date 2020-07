Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Duisburg schwer verletzt worden.

Unfall Duisburg: Motorradfahrer bei Unfall in Hochemmerich verletzt

Duisburg. Weil ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt nahm, ist am Freitag ein Motorradfahrer in Duisburg gestürzt. Dabei wurde der 57-Jährige schwer verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad an der Kreuzung Bergheimer/Hochstraße im Duisburger Stadtteil Hochemmerich ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hat eine 43-jährige Opel-Fahrerin dem herannahenden Kradfahrer die Vorfahrt genommen.

Die Frau war gegen 14.15 Uhr auf der Hochstraße in Richtung Moers unterwegs, der Mann auf seiner Suzuki auf der Bergheimer Straße in Richtung Asterlagen. Er habe Vorfahrt gehabt, die 43-Jährige ihn aber wohl übersehen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

15.000 Euro Sachschaden

Der 57-Jährige wurde auf die Motorhaube des Opels aufgeladen, anschließend stürzte er auf die Straße. „Er klagte über starke Schmerzen und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht“, berichtet die Polizei Duisburg.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, die Bergheimer Straße musste zwischen Moerser Straße und Asterlager Straße für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. (red)