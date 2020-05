Duisburg: Museumsgründer laden Besucher zu Gespräch ein

Duisburg. Im wieder eröffneten Museum DKM in Duisburg geht es am 17. Mai zum 43. Internationalen Museumstag um die Situation der Museen in der Corona-Krise.

Über die aktuelle Situation der Museen in der Corona-Pandemie sprechen die Dirk Krämer und Klaus Maas in ihrem wieder eröffneten Museum DKM an der Güntherstraße 13-15 am Sonntag, 17. Mai, von 15 bis 16 Uhr. Hintergrund ist der 43. Internationale Museumstag, der dieses Jahr überwiegend digital stattfindet. „Museen mit Freude entdecken“ ersetzt das Motto „Museum für Alle – Museen für Vielfalt und Inklusion“. Die Museumsgründer möchten mit den Besuchern über die aktuelle Situation der Museen ins Gespräch kommen. 25 Menschen finden Platz größten Ausstellungsraum. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0203 93 555 470, mail@museum-dkm.de

Die Corona-Einschränkungen bedeuten auch fürs DKM Maskenpflicht, die Besucherzahl ist bei einer Ausstellungsfläche von rund 2700 Quadratmetern auf 30 begrenzt. Verlängert wurden die Wechselausstellungen „Ein ganzes Leben für die Kunst – Erwin Wortelkamp“ (bis 26. Juli) und „Architektur mit den Augen des Fotografen“ von Klaus Kinold (bis 30. August).