Duisburg muss weiter ohne Theater und Konzerte auskommen

Duisburg Kulturschaffende besorgt über langfristige Absagen etwa von Festivals bis in den Herbst hinein. Kurzarbeit für Orchestermusiker wird diskutiert.

Die Absagen von Kulturveranstaltungen bis in den Herbst hinein machen auch den Duisburger Kulturschaffenden große Sorgen. Zwar ist der Ausfall aller Konzerte in der Mercatorhalle und Vorstellungen der Deutschen Oper am Rhein im Stadttheater vorerst bis zum 31. Mai begrenzt, aber bereits jetzt kündigen die Philharmoniker darüber hinaus an, dass außerdem ausfallen werden die Familienoper "Ronja Räubertochter" am 1. Juni, das Konzert "Die Pastorale in Bildern" am 5. Juni sowie das Konzert des Studio-Orchesters Duisburg am 21. Juni.

Im Stadttheater entfallen alle Opern-Repertoire-Vorstellungen sowie die für den 17. Mai geplante Uraufführung von Friedmann Dreßlers musikalischem Kinderstück "Zu spät!!!" mit dem Kinderchor am Rhein und den Duisburger Philharmonikern. Die Theaterkasse ist nur telefonisch erreichbar unter 0203 / 283 62 100 (montags bis freitags 10 bis 17 Uhr).

Ob auch Orchestermusiker in Kurzarbeit geschickt werden könnten, werde derzeit auf Bundesebene diskutiert, so Philharmoniker-Intendant Dr. Alfred Wendel. Die Deutsche Orchestervereinigung lehnt Kurzarbeit ab, sie würde die Finanzierung für Orchester und Theater lediglich aus den Kulturetats auf die Bundesanstalt für Arbeit abwälzen. Zudem hielten sich die Musiker durch tägliches Üben fit.