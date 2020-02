Duisburg: Mutter bedroht OB Link wegen Masernimpfung

Oberbürgermeister Sören Link wurde in einem Brief an seine Privatadresse von einer Mutter bedroht, deren Tochter geimpft werden soll.

Duisburg. Eine Frau hat den Duisburger Oberbürgermeister bedroht, weil ihre Tochter gegen Masern geimpft werden sollte. Jetzt kommt der Fall vor Gericht.

Weil ihre Tochter gegen Masern geimpft werden sollte, hat eine Mutter Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und eine Mitarbeiterin des Jugendamtes bedroht. Jetzt will das Amtsgericht Duisburg den Fall klären.

Das Jugendamt hatte der Frau mitgeteilt, dass ihre Tochter geimpft werden soll. Daraufhin soll sie im August eine Jugendamts-Mitarbeiterin bedroht und ihr gesagt haben, sie wolle diese und ihre Behörde „angreifen“, und sich an ihr zu vergreifen, wenn sie sich an dem Körper ihres Kindes vergreife.

Drohbrief im privaten Briefkasten von OB Sören Link

Im privaten Briefkasten von OB Sören Link in Walsum landete ein Brief in englischer Sprache, in dem ihm sinngemäß für den Fall der Impfung der Krieg erklärt werde, wie das Amtsgericht schreibt.

Die Angeklagte habe Sören Link gedroht, ihm „Schaden zuzufügen für den Fall, dass er es zulasse, dass ihrer Tochter Schaden zugefügt werde“. Die Stadt habe die Drohungen zwar ernst genommen, aber dennoch die Tochter geimpft.

Mutter schon mehrfach vor Gericht

Die Frau ist schon mehrfach vor Gericht gewesen. Unter anderem wurde der Mutter von neun Kindern vorgeworfen, diese entführt zu haben. Es gab Sorgerechtsstreitigkeiten, ein Vater warf ihr vor, die Kinder verwahrlosen zu lassen.