Duisburg: Nach Corona-Fällen Reihentest in der HKM-Kokerei

Bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann gibt es nur eine weitere Corona-Infektion in der Kokerei. Das ist das Zwischenergebnis eines Tests. In den Duisburger Werken von Thyssenkrupp infizierten sich seit Beginn der Pandemie 20 Mitarbeiter, nur zwei sind aktuell noch in häuslicher Quarantäne.

Carsten Laakmann ist Arbeitsdirektor bei HKM. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Nachdem ein an Covid-19 erkrankter Mitarbeiter der Kokerei der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) sechs weitere Kollegen seiner Schicht angesteckt hatte, ließ die Hütte im Stadtsüden am vergangenen Mittwoch 59 weitere Mitarbeiter dieses Betriebs im werkseigenen Betriebsarzt-Zentrum von einem Team des Gesundheitsamtes testen, bei zehn weiteren im städtischen Sichtungszentrum in der Glückaufhalle. „54 Tests waren negativ“, so Arbeitsdirektor Carsten Laakmann am Freitag zum ersten Zwischenergebnis. Positiv war der Test nur bei einem weiteren Mitarbeiter, der sich aber bereits in Quarantäne befand. Allen Infizierten aus der Kokerei gehe es gut, so Laakmann: „Sie haben bislang keine Krankheitssymptome.“

Es haben zuvor keine Lockerungen der Hygiene-Maßnahmen bei der HKM gegeben, betont der Arbeitsdirektor. Dass es dennoch zu Infektionen kam, wertet er als Warnschuss auch für die Menschen außerhalb des Werks. „Es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle vorsichtig bleiben müssen, weil das Virus sonst schnell zurück kommt. Das kann Leben retten.“