Duisburg: Nachbar (51) griff zur Flasche und schlug zu

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“ Schillers Textzeilen sind von zeitloser Wahrheit. Zum klassischen Nachbarschaftsstreit gehört aber auch, dass jeder den anderen für den Bösen hält. So war es auch bei den offenbar schon länger währenden Reibereien zwischen zwei Männern (51 und 26) in einem Mehrfamilienhaus in Rumeln. Einen Tag vor dem Heiligabend 2019 eskalierte der Streit: Im Treppenhaus zerschlug der Ältere eine Bierflasche auf dem Kopf des Jüngeren.

Wegen gefährlicher Körperverletzung stand der 51-Jährige vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Den Schlag mit der Flasche gab er unumwunden zu. „Ich habe den Weihnachtseinkauf ins Haus geschleppt“, berichtete der Angeklagte. „Beim dritten Gang vom Auto zu meiner Wohnung kam mir der Nachbar auf der Treppe entgegen.“ Der habe rüde gefordert, er solle Platz machen, behauptete der 51-Jährige. „Dann hat er mich geschubst. Da habe ich eine Flasche gegriffen und zugeschlagen.“

Strafrichter gab 51-Jährigem aus Duisburg Bewährungschance

Gegenüber der Polizei hatte der Angeklagte die Vorgeschichte unmittelbar nach dem Vorfall noch etwas anders geschildert: Er sei vom Nachbarn beim Vorübergehen angerempelt worden. Da habe er die Nerven verloren, so der 51-Jährige. Der Geschädigte schilderte dafür dramatisch klingende Folgen des Geschehens: „Ich hatte eine Gehirnerschütterung, war wochenlang krankgeschrieben und leide unter den psychischen Folgen.“ Atteste oder Krankenunterlagen konnte er nicht vorweisen. „Die habe ich meinem Anwalt übergeben.“

Mit Bedenken wertete der Richter die Tat als so genannten minderschweren Fall und konnte so unter der Mindeststrafe des Normalfalls bleiben: Die Vollstreckung von vier Monaten Haft wurde auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Für das vergleichsweise milde Urteil sorgten das Geständnis des bislang nicht vorbestraften Angeklagten und der Umstand, dass die Folgen der Tat gemessen an dem, was hätte passieren können, vergleichsweise gering waren.