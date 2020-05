Duisburg: Ordnungsamt will mehr Uniform-Präsenz zeigen

Streife laufen, die Drogenszene beobachten, mit der Polizei zusammenarbeiten: Diese Arbeiten werden in Duisburg künftig von zentraler Stelle aus koordiniert. Der Städtische Außendienst (SAD) des Ordnungsamtes zieht um. Der neue Sitz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Innenhafens.

Das neue Gebäude sieht schick aus und befindet sich in einer guten Lage: Am Unkelstein 38 lautet die Adresse, nur einen Katzensprung vom Innenhafen entfernt. Für den Standort habe man sich aufgrund von Lage und Ausstattung entschieden, teilt die Stadt auf die Anfrage der Redaktion mit. Die Stadt mietet hier die Büros nebst Stellplätzen und Garagen an, auch Schulungsräume sind vorhanden. Die Mietkosten: 200.000 Euro pro Jahr. Laut Vermittler der Immobilie wird diese zuvor „umfangreich und bedarfsgerecht renoviert“.

In Duisburg will das Ordnungsamt in Uniform deutlich mehr Präsenz zeigen

Der SAD soll nicht nur umziehen, sondern auch neu organisiert werden: „Die sichtbare Präsenz uniformierter Kräfte in Duisburg wird deutlich erhöht“, kündigt Stadtsprecher Sebastian Hiedels an. Eine zentrale Steuerungseinheit für die Außendienstmitarbeiter soll geschaffen werden, die Einsatzzeiten sollen verlängert werden. Der Personaleinsatz soll künftig flexibler erfolgen, die Sachbearbeitung soll verbessert werden. Länger als bisher soll der Städtische Außendienst in Zukunft für die Bürger telefonisch erreichbar sein. Für dieses Vorhaben soll der SAD nicht nur in Form der neuen Immobilie, sondern auch personell aufgerüstet werden.

Bisher sind die Mitarbeiter des SAD auf drei Standorte verteilt: Ihre Büros befinden sich im Averdunk Centrum, im Bezirksamt Hamborn und im Bezirksamt Homberg. Für die bislang 110 SAD-Stellen stehen am neuen Standort über 1500 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung, mehr als doppelt so viel wie bisher. Der Umzug soll Mitte des Jahres erfolgen.

Miete für die Verwaltung kostet die Stadt pro Jahr über 160 Millionen Euro

Nichts zu tun hat der anstehende Umzug von Teilen des Duisburger Ordnungsamtes mit den Plänen der Stadt, ein neues Gebäude für die komplette Verwaltung zu finden. Bis 2026 soll das neue Verwaltungsgebäude stehen, das Filetstück Duisburger Freiheit am alten Güterbahnhof wird dem Vernehmen nach im Rathaus als ein möglicher Standort diskutiert. Inzwischen hat die Stadt ein externes Beratungsunternehmen damit beauftragt, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Das Ergebnis werde dem Rat zur Entscheidung vorgelegt, kündigt die Verwaltung an.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung dürfte hohe Summen gegenüber stellen: Die Verwaltung der Stadt Duisburg ist zurzeit auf 47 Standorte verteilt. Die Miete dafür kostet Duisburg jährlich 111,4 Millionen Euro, hinzu kommen 51,5 Millionen Euro Betriebskosten – ohne Schulen und Kindertagesstätten, aber mit Büro-, Lager- und Schulungsflächen.