Duisburg: Polizei enttarnt Drogendealer in Vierlinden

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in Vierlinden einen Drogendealer festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte Marihuana und eine Machete.

Die Duisburger Polizei hat am Montagabend auf der Straße Am Finkenplatz in Vierlinden einen mutmaßlichen Drogendealer enttarnt.

Polizisten sprachen den Mann an gegen 20 Uhr an, da aus seinem Auto Cannabisgeruch drang. Daraufhin drückte der Beifahrer den Beamten ein Päckchen mit Cannabis in die Hände. Auf Anordnung des zuständigen Richters durchsuchte die Polizei noch am Abend die Wohnung und Kellerräume des Verdächtigen.

Duisburg: Polizei findet Marihuana, Machete und Bargeld

Dort fanden sie 650 Gramm Marihuana, eine Machete und eine größere Menge Bargeld. Der mutmaßliche Dealer wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird unter anderem der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.