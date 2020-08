Duisburg: Polizist schießt in Krankenhaus auf Angreifer

Duisburg. Ein Mann (42) soll in Duisburg mit abgebrochenen Flaschen einen 47-Jährigen attackiert haben und später auch die Polizei. Ein Beamter schoss.

In der Fußgängerzone an der Holtener Straße im Duisburg-Neumühl soll am Montagnachmittag, 17. August, ein Mann (42) gegen 17 Uhr bei einem Gerangel mit abgebrochenen Glasflaschen aus bislang noch ungeklärtem Grund auf einen 47-Jährigen eingestochen und diesen am Kopf verletzt haben. Zeugen (34, 43 Jahre alt) bemerkten den Angriff, überwältigten den leicht verletzten Angreifer und riefen die Polizei. Lebensgefahr bestand nicht.

Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte brachten beide Männer in unterschiedliche Krankenhäuser. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen, weil er womöglich unter Alkoholeinfluss stand. Bei seiner Bewachung im Evangelischen Krankenhaus an der Fahrner Straße kam es laut Polizei am Abend gegen 21.50 Uhr zu einem weiteren Zwischenfall: Der 42-Jährige soll mit zwei abgebrochenen Glasflaschen auf zwei Polizeibeamte losgegangen sein.

Nach Angriff mit abgebrochenen Glasflaschen: Polizist schießt in Duisburger Klinik auf Angreifer

Nach mehrfacher, erfolgloser Ansprache und dem wirkungslosen Einsatz von Reizgas soll ein 31-jähriger Polizist schließlich einen Schuss abgegeben und so den Angreifer gestoppt haben, der am Bein getroffen wurde. Er wurde sofort behandelt und schwebte nicht in Lebensgefahr. Die beiden Beamten und das Krankenhauspersonal blieben unverletzt.

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige am Dienstag, 18. August, dem Haftrichter wegen versuchten Mordes vorgeführt. Aus Neutralitätsgründen hat jetzt die Düsseldorfer Polizei die Ermittlungen übernommen.

