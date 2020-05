Duisburg: Premiere für Pkw-Gottesdienst mit Mairegen

Duisburg. Beim ökumenischen Pkw-Gottesdienst an der MSV-Arena spendet der nachösterliche Bibeltext von den Jüngern, die sich allein gelassen fühlen, Trost.

Mit einem ordentlichen Mairegen gab es für den ersten ökumenischen Pkw-Gottesdienst in Duisburg im Autokino am MSV-Stadion auch den Segen von oben. Nass wurden dabei aber nur die zwei Akteure auf der Rednerbühne, die Gottesdienstbesucher waren in ihren Autos besser geschützt.

Mit zwei Euro war man dabei, kam beim Pkw-Gottesdienst doch die Kollekte zuerst. Die wurde im Vorfeld aus technischen Gründen über die Kartenvorbestellung des Filmforums von den Konten der Gottesdienstbesucher abgebucht. Mit der ausgedruckten Bestätigung ging es dann am Samstagnachmittag am Kassenhäuschen vorbei auf den Parkplatz am Kalkweg.

Neue Funkfrequenz: Verkehrsfunk aus, Gottesdienst an

Freundliche freiwillige Helfer in gelben Westen aus dem Pfarrteam der Gemeinde St. Judas Thaddäus klemmten mit kontaktlosem Lächeln Liedblätter hinter die Scheibenwischer der ankommenden Fahrzeuge. Die wurden auf Lücke in versetzten Reihen platziert. „Können Sie auch gut sehen?“, fragte der Parkplatzanweiser, bevor er das nächste Auto herbeiwinkte.

Zu sehen gab es auf dem Podium den katholischen Stadtdechanten Roland Winkelmann und seinen evangelischen Amtsbruder Superintendent Armin Schneider. Noch schnell an den Radios die richtige UKW Funkfrequenz für die Tonübertragung einstellen, dann konnte es losgehen. Verkehrsfunk aus, Gottesdienst an.

„Man soll uns Christen etwas von unserer Hoffnung anmerken“

„Wir gefährden uns nicht gegenseitig, aber wir sind miteinander verbunden“, sagte Schneider bei seiner Begrüßung. Der nachösterliche Bibeltext von den Jüngern, die sich nach Jesu Tod zunächst allein gelassen fühlen und beinahe in Panik geraten, passt gut in die momentane Situation vieler Menschen. „Sie sind ganz mit sich und ihrer Verzweiflung beschäftigt“, führte der Stadtdechant in seiner Predigt aus.

Die Jünger erkennen den auferstandenen Herrn später doch noch, nämlich dann, wenn er ihnen die Heilige Schrift erklärt und ihnen beim gemeinsamen Abendessen das Brot reicht. „Man soll uns Christen etwas von unserer Hoffnung anmerken", sagt der Stadtdechant. Das ist nicht immer leicht. Zum Beispiel gerät das gemeinsame Singen im kargen Klangraum des eigenen Autos zu einer eher kläglichen Sache. Daran kann auch der Vorsänger vom Band nichts ändern.

Beim Singen geht’s auch mal extralaut – hört ja keiner

Auch das Lied „Wir wollen alle fröhlich sein“ ermunterte die Gottesdienstbesucher zu Optimismus in der Corona-Krise. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Dafür gibt es aber Raum für Variationen, und man kann sich lange gehegte Wünsche erfüllen, die man in der Kirchenbank nie umsetzen würde. Zum Beispiel mal extra laut mitschmettern oder gar die zweite Stimme singen. Hört ja keiner bei geschlossenen Scheiben, wenn es schiefgeht. Irgendwann verschwammen dann die beiden Prediger im plötzlich niederprasselnden Regenschauer. Sie bekamen schnell je einen Schirm aufs dachlose Podium gereicht und beschirmten auch die brennende Osterkerze. Ihre Zuhörer saßen warm und trocken und hörten aus den Lautsprechern die Worte klar und deutlich, währen die beiden Prediger selber vor lauter Wasser von ober kaum noch zu erkennen waren.

Beim gemeinsamen „Vater unser“ riss die Wolkendecke dann aber langsam wieder auf. Beim Segen tröpfelte es nur noch leicht. Danach dankten die Akteure ihren Helfern, allen voran Thomas Beckmann, dem neuen Geschäftsführer des Filmforums, der die Idee der Pkw-Gottesdienste „mit Enthusiasmus“ in die Tat umgesetzt hatte. Danach rollten die ersten Autos Richtung Kalkweg davon.