Duisburg: Psychisch Kranker soll Polizei attackiert haben

Duisburg. Mehrfach soll ein Duisburger (27) Wohnungstüren eingetreten und Polizisten angegriffen haben. Nun droht ihm die Unterbringung in der Psychiatrie.

Wegen schweren Widerstandes steht ein 27 Jahre alter Duisburger vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. 2016 und 2018 soll der psychisch erkrankte Mann Türen fremder Wohnungen eingetreten haben und sich gegen die daraufhin eingesetzte Polizei gewehrt haben. I

n dem Sicherungsverfahren muss eine große Strafkammer nun über den Antrag der Staatsanwaltschaft entscheiden, den Beschuldigten zum Schutz der Allgemeinheit dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Duisburger soll Polizisten mit Schlüsselbund und Messer attackiert haben

Ein Vorfall soll sich am 14. November 2016 in Walsum ereignet haben. Ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund soll der Beschuldigte einem Nachbarn die Tür eingetreten haben. Als der Mann die Polizei rief, soll der Beschuldigte zunächst seine eigene Wohnungstür nicht geöffnet haben. Als er es schließlich doch tat, soll er drei Polizisten attackiert haben, wobei er einen Schlüsselbund und ein Messer in der Hand hielt. Die Beamten konnten ihn zuletzt überwältigen, ohne dass jemand verletzt wurde.

Im März 2018 soll der 27-Jährige die Wohnungstüren zweier Nachbarinnen seines Vaters in Aldenrade eingetreten haben. Gegen anschließende Maßnahmen der Polizei soll er sich gewehrt haben und konnte nur mit Hilfe von Pfefferspray überwältigt haben.

Angeklagter sieht Unterbringung als „Freiheitsberaubung“

Ob das Verfahren, wie ursprünglich geplant, innerhalb von zwei Verhandlungstagen abgeschlossen werden kann, ist allerdings fraglich. Denn der Beschuldigte ist sich einer Krankheit nicht bewusst. „Ich bin auf jeden Fall nicht schizophreniert“, kommentierte er die Antragsschrift. „Das wird mir alle nur unterstellt.“ Dass er seit November 2019 vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist, bezeichnet er als Freiheitsberaubung.