Duisburg: Räucherlachs-Dieb schlägt Supermarkt-Mitarbeiterin

Duisburg. Ein Dieb hat in Duisburg-Hochemmerich eine Supermarkt-Mitarbeiterin geschlagen. Sie hatte den Mann beim Diebstahl von Räucherlachs erwischt.

Nach Angaben der Polizei erwischte die 36-Jährige den Unbekannten dabei, wie er am Montag um 8.50 Uhr in einem Supermarkt an der Altroper Straße den Räucherlachs stehlen wollte. Als sie ihn ansprach, schlug er der Frau gegen den Oberkörper und flüchtete mit seiner Beute.

Duisburg: Polizei sucht Supermarkt-Dieb

Das Kriminalkommissariat 35 sucht nun nach dem Mann und nimmt Hinweise 0203 280 0 entgegen.