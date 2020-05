Duisburg: Ralf Richter gratuliert Brautpaar auf der Leinwand

Leg dich nicht mit Kalle Grabowski an… „Hat sich der Typ doch meine Olle geschnappt!“, wettert Schauspieler Ralf Richter von der Leinwand. Nein, keine Fortsetzung des Revier-Klassikers Bang Boom Bang im Autokino in Duisburg, sondern eher eine Art romantischer Vorfilm. Und natürlich nicht ganz ernst gemeint. Doch was war passiert?

Einige Stunden zuvor in Neudorf: Zwei graue Kleinwagen fahren hintereinander über den Sternbuschweg. Der hintere, ein Skoda Octavia, ist mit Fahnen, Blumen und Schleifen geschmückt. Auf der Heckscheibe kleben zwei rote „Herzlichen Glückwunsch“- Herzen. Das hier ist wohl der kleinste Hochzeitsautokorso der Welt. Aber das Brautpaar feiert Corona-Hochzeit, also mit Abstand.

Corona-Hochzeit: Freunde lassen sich richtig was einfallen

Dafür haben sich alle Freunde richtig was einfallen lassen: eine Schnitzeljagd durch den eigenen Kiez. Bräutigam Sebastian Schäfer (32) sagt: „Wir wissen gar nicht, wo es hingeht.“ Die Beiden fahren einfach dem Trauzeugen hinterher – und erleben so eine etwas andere Heirat in etwas anderen Zeiten…Die Kurz-Kolonne hält an den Wohnungen der Menschen, die gratulieren wollen. Freunde, Familie, Nachbarn. Und an jeder Station gibt es eine kleine Überraschung für die Frischvermählten. Sie müssen ein Paarspiel absolvieren, zeigen wie gut sie sich kennen und dazu die passenden gebastelten Schilder hochhalten. Alles auf offener Straße. Einige empfangen sie mit Konfetti, andere mit einem Laken mit einem großen Herz darauf, das sie ausschneiden müssen. Und natürlich muss der Bräutigam seine Braut auch durch das herausgeschnittene Herz tragen.

Alles wie bei einer normalen Trauung. Nur, dass bei diesem Hochzeits-Hopping hier die große Festgesellschaft fehlt. Kurz stoßen die Freunde mit langem Arm mit dem Brautpaar an, überreichen Süßigkeiten oder Sekt. Bevor es weitergeht, schießt Trauzeugin Annika Neikes überall noch schnell ein Polaroid. „Die Bilder kleben wir dann aufs Gästebuch.“ Auch das gehört doch dazu. „Jeder konnte seine Glückwünsche schon vorab aufschreiben.“

Duisburg: Brautpaar feiert etwas anders

Die nächste Herausforderung: In das Standesamt darf nur das Brautpaar mit dem Standesbeamten. Essengehen mit dem engen Kreis, die Party mit allen - untersagt. Doch das alles lähmende Virus macht die Duisburger Truppe aktiv und kreativ. Nach der Schnitzeljagd soll es für die Hochzeitsgesellschaft doch noch einen Ort zum gemeinsamen Feiern geben. So entsteht die Idee, mit allen das Autokino an der MSV-Arena anzusteuern. Braut Julia Schäfer hat das Ganze sogar selbst in die Hand genommen und beim Filmforum vorab angefragt, ob nicht sogar ein bestimmter Film laufen könnte, sie würde ja schließlich nur einmal heiraten.

Den Wunsch der 30-Jährigen erhören die Programmmacher und zeigen am Hochzeitsabend „Bang Boom Bang“. Doch auch dafür haben sich die Freunde des Brautpaares noch eine kleine Zugabe überlegt. Alle Eingeweihten haben kleine Videobotschaften aufgenommen Sie stoßen getrennt voneinander an und singen in die Kamera. Eltern tanzen im Wohnzimmer einen Hochzeitswalzer und eine Freundin hat ihr Plattenpult im Garten mit umgedrehten Töpfen nachgebaut und gibt die DJane.

Kino-Chef gratuliert über Radiosequenz

Moment der Überraschung: Ralf Richter gratuliert dem Hochzeitspaar. Foto: Kathrin Hänig

Kino-Chef Michael Beckmann kündigt das über die Radiosequenz des Autokinos an: „Das ganze Team des Filmforums gratuliert dem Brautpaar zur Hochzeit.“ Mit dieser Überraschung können aber nicht einmal die Trauzeugen rechnen: „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut“, zwinkert Beckmann. Und plötzlich erscheint Bang Boom Bang-Hauptdarsteller Ralf Richter auf der Leinwand: „Hallo, ich wünsche allen viel Spaß bei dem Film. Insbesondere geht mein Gruß an Julia und Sebastian“, sagt der Kultstar. Er wünscht den beiden ein schönes Leben, viele viele Kinder – „und ein schönes Fahrzeug“. Der Rest ist Hupen. Und das Brautpaar? Ist überglücklich. Julia Schäfer: „So ist unsere Hochzeit noch schöner geworden. Ohne Corona hätten wir ganz normal im Standesamt geheiratet und wären danach essen gegangen. Jetzt haben wir aber heute viel mehr Freunde gesehen und gefühlt auch noch mehr gefeiert.“