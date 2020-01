Duisburg: Raubmord in Beeck – Belohnung für Hinweise

Duisburg. Fallanalytiker vermuten, dass die Verantwortlichen für einen Raubmord in Duisburg aus dem Drogenmilieu kommen. Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft greifen nach einem Raubmord in Duisburg-Beeck im Oktober 2019 zu einer weiteren Maßnahme: Für sachdienliche Hinweise setzen die Behörden nun eine Belohnung von 4000 Euro aus.

Nachbarn hatten am 16. Oktober, einem Mittwoch, einen 41-Jährigen tot in seiner Wohnung an der Krummbeeckstraße gefunden. Die Polizei richtete tags darauf eine Mordkommission ein. Bei den Ermittlungen unterstützten auch Fallanalytiker vom Landeskriminalamt in Düsseldorf. Gemeinsam kamen die Ermittler zu dem Verdacht, dass der oder die Täter möglicherweise aus dem Drogenmilieu kommen.

Duisburg: Raubmord in Beeck – Tätersuche geht weiter

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung sind bislang im Polizeipräsidium eingegangen – ein Tatverdächtiger konnte jedoch noch nicht gefasst werden. Deshalb fragen die Ermittler nun erneut: Wer kann genauere Angaben zu dem Raubmord machen oder hat im Oktober auf der Krummbeeckstraße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 280 0 entgegen.