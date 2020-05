Duisburg: Raubmord in Beeck – Verdächtige aus Drogenszene

Duisburg. Die Polizei hat vier Tatverdächtige festgenommen, die Richard H. (41) in Duisburg-Beeck umgebracht haben sollen. Offenbar kannten sie ihr Opfer.

Der Raubmord an der Krummbeeckstraße vom Oktober 2019 scheint aufgeklärt. Die Duisburger Polizei hat vier Tatverdächtige festgenommen.

Mehrfach hat die Polizei nach dem Mord an Richard H. Zeugenaufrufe gestartet, Fallanalytiker des Landeskriminalamts zu Rate gezogen und auch eine Belohnung von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt – am Ende wohl mit Erfolg.

Duisburg: Vernehmungen sollen weitere Details ans Licht bringen

Wie die Behörde am Montag mitteilte, haben Einsatzkräfte zwischen dem 25. März und 16. April vier Männer festgenommen, die für den Tot des 41-Jährigen verantwortlich sein sollen. Sie sind zwischen 22 und 33 Jahre alt. Offenbar kannten sie Richard H. aus dem Drogenmilieu. Weil sie an sein Geld wollten, sollen sie ihn umgebracht haben. In den Vernehmungen wollen die Ermittler nun weitere Details über den Tathergang und die genauen Umstände herausfinden.

Nachbarn hatten den 41 Jahre alten Richard H. am 16. Oktober, einem Mittwoch, tot in seiner Wohnung in Beeck gefunden. Die Polizei richtete tags darauf eine Mordkommission ein.

Die vier Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.