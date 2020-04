Duisburg: Recyclinghöfe werden für Grünabfälle geöffnet

An den Toreinfahrten sollen Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Duisburg die Fahrzeuge kontrollieren.

Duisburg. Zwei Recyclinghöfe nehmen in Duisburg ab Dienstag wieder Grünabfälle entgegen. Für die Abgabe gelten allerdings strenge Regeln.

Wohin mit den Grünabfällen? Diese Frage haben sich viele Duisburger nach der coronabedingten Schließung der Recyclinghöfe für Privatpersonen gestellt. Die Wirtschaftsbetriebe haben nun eine Lösung für die Krisenzeit gefunden.

Ab Dienstag, 7. April, können Menschen ihre Grünabfälle zum Recyclinghof West, Schauenstraße 40 in Rheinhausen, und zum Recyclinghof Süd, Kaiserswerther Straße 210 in Huckingen, bringen. Beide Betriebsstätten öffnen dafür dienstags bis samstags von 8 bis 16 Uhr.

Duisburg: Einfahrt erst nach Kontrolle

Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe kontrollieren am Eingangstor, ob sich in den Fahrzeugen ausschließlich Grünabfälle befinden. Nur dann dürfen die Kunden einfahren. Alle Fahrzeuge mit anderen Abfällen würden sofort abgewiesen, unterstreichen die Wirtschaftsbetriebe in einer Mitteilung.