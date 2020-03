Duisburg-Rheinhausen: Kiosk mit Machete und Totschläger

Duisburg. Bei Gaststätten-Kontrollen von Polizei, Zoll und Ordnungsamt fiel ein Kiosk in Rheinhausen auf. Dort fanden die Ermittler nicht nur Drogen.

Polizei und Ordnungsamt haben gemeinsam mit Zoll und Steuerfahndung Gaststätten in Duisburg kontrolliert – und dabei einen Kiosk in Rheinhausen geschlossen. In der Trinkhalle an der Windmühlenstraße fanden die Einsatzkräfte Drogen und unerlaubte Waffen: Totschläger, Messer und eine Machete.

Außerdem war ein Stromzähler offensichtlich manipuliert, teilt die Stadt mit. Das Bürger- und Ordnungsamt habe den Betrieb bereits vorigen Freitag, 28. Februar, geschlossen und versiegelt. Aufgrund der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, das Ordnungsamt ein „Gewerbeuntersagungsverfahren“ gegen den Betreiber.