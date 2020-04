Duisburg: Schauinsland sagt alle Reisen bis 14. Juni ab

Schlechte Nachrichten für Urlauber: Schauinslandreisen sagt alle Reisen bis in den Juni ab.l

Duisburg. Reiseveranstalter Schauinslandreisen sagt Reisen bis einschließlich 14. Juni ab. Kunden des Duisburger Unternehmens können bei Erstattung wählen.

Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinslandreisen sagt wegen der Verlängerung der Reisewarnung alle Auslandsreisen bis einschließlich 14. Juni ab. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Nach Angaben von Schauinslandreisen werden alle Reisen kostenlos storniert und die Reisebüros und Kunden informiert. Die Kunden haben anschließend die Wahl zwischen einem Gutschein und einer Rückerstattung. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Kunden von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch machen würden und somit die touristische Infrastruktur in Deutschland und in den Zielgebieten in ihrer Vielzahl und Vielfalt aktiv mit unterstützen“, erklärte Geschäftsführer Gerald Kassner.

Reisen: Benachrichtigungen über Absagen kommen schrittweise

Aufgrund der hohen Anzahl an betroffenen Buchungen erfolge die Benachrichtigung schrittweise nach Abreisedatum.