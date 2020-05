Duisburg: Scherze über Frauen endeten mit Auto-Attacke

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht hat das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz einen 22-Jährigen zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Am 2. Oktober 2019 hatte er in Kasslerfeld einen Arbeitskollegen mit dem Auto attackiert. Deshalb wird ihm nun auch der Führerschein entzogen. Frühestens in einem Jahr darf er einen neuen beantragen.

„Ich hatte schon am Tag zuvor Streit mit ihm“, gab der Angeklagte zu. Der Kollege sei eigentlich ein guter Freund gewesen. Doch bei Scherzen, in denen es um die Frauen der beiden Männer ging, habe er plötzlich keinen Spaß mehr verstanden. „Am Tattag haben wir vor einem Supermarkt Pause gemacht. Da hat er mich im Auto geschlagen.“

Angeklagter bestritt die Tat

Dann sei der Kollege ausgestiegen, erzählte der Angeklagte weiter. „Ich habe durch den Schlag nicht mehr richtig sehen können. Aber ich wollte nur noch weg.“ Zwar habe er noch mitbekommen, ein Werbeschild des Supermarktes angefahren zu haben, aber dass sein Kollege auch vor dem Eingang des Ladens war, habe er nicht gesehen.

Der 35-Jährige bestätigte die Geschichte. „Ich liebe meine Frau und kann es nicht ertragen, wenn jemand schlecht über sie spricht. Für den Schlag muss ich mich tausendmal entschuldigen.“ Er habe vor dem Auto des Angeklagten ausweichen müssen. „Aber ich glaube nicht, dass er absichtlich auf mich losgefahren ist.“

Schöffengericht hatte keine Zweifel

Die Aussage des 35-Jährigen belegte eher, dass die Freundschaft nicht erloschen ist, als dass sie das wahre Geschehen geschildert hätte. Unbeteiligte Zeugen hatten keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte, wenn auch nur mit mäßigem Tempo, versuchte, seinen Kollegen anzufahren. Auch das Schöffengericht war davon überzeugt, dass die Anklage zutraf. Zu Gunsten des 22-Jährigen sprach, abgesehen von einem leeren Vorstrafenregister, am Ende wenig.