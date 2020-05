Duisburg: Schockmoment für Familie nach Küchenbrand

Duisburg. In einer Wohnung in Duisburg haben Fettrückstände im Backofen für ein Feuer gesorgt. Schockmoment für Familienvater in Hochemmerich.

In einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstraße in Duisburg-Hochemmerich ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell in der Küche einer Wohnung lokalisieren. Dann jedoch ein kurzer Schockmoment: Der Bewohner der Wohnung vermisste seine Frau und die drei Kinder. Die Retter fanden sie und brachten sie unverletzt aus dem Haus.

Duisburg: Fettrückstände entzünden sich im Backofen

Die Einsatzkräfte kämpften ausgestattet mit Atemschutzmasken gegen die Flammen in der Küche, konnten den Brand löschen. Anschließend belüfteten sie die Wohnung und übergaben diese wieder an die Familie. Schäden an Nachbarhäusern entstanden nicht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Ursache für den Brand scheint gefunden: Nach ersten Vermutungen entzündeten sich Fettrückstände im Backofen. Die Flammen griffen schnell auf die Küchenzeile über.

Der Einsatz der Feuerwehr in Hochemmerich dauerte 40 Minuten.