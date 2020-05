Duisburg: Schwarzfahrer wurde 16 Mal erwischt – Haft

Duisburg. 16 Mal haben Kontrolleure einen Duisburger beim Schwarzfahren erwischt. Der 38-Jährige muss jetzt in Haft. Er ist Wiederholungstäter.

Wer nicht hören will, muss fühlen. Mit dieser platten Volksweisheit ließe sich wohl ein Verfahren vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz umschreiben, bei dem es ums Schwarzfahren ging. Die zahlreichen Warnschüsse, welche die Justiz schon in Richtung eines 38-jährigen Meiderichers abgab, hatten den nicht davon abgehalten, eine ganze Reihe neuer Beförderungserschleichungen zu begehen. Nun muss er dafür sechs Monate hinter Gitter.

Zwischen Januar und Mai 2018 war er nicht weniger als 16 Mal auf dem Weg von Duisburg nach Essen und zurück ohne Fahrschein erwischt worden. „Ich war in einer Umschulung und hatte wenig Geld“, versuchte er sich zu rechtfertigen. „Aber doch wohl kaum so wenig, dass sie die Tickets nicht hätten bezahlen können“, so die Strafrichterin.

Vorstrafenregister wies allein acht Eintragungen wegen Schwarzfahrens auf

Das Vorstrafenregister des Angeklagten spreche dafür Bände, meinte die Vorsitzende: Es weist 15 Eintragungen auf. Acht Vorstrafen wurden bereits wegen Beförderungserschleichung verhängt. Schon einmal saß der Angeklagte deshalb in Haft.

Der 38-Jährige hatte bis zuletzt auf eine Bewährungschance gehofft: „Ich habe eine feste Jobzusage“, berichtete der Mann, der gerade eine Verurteilung in anderer Sache absitzt. Und diesmal könne er in diesem Zusammenhang sogar seinen Führerschein machen. Für das Gericht kam das alles zu spät. Angesichts der zahlreichen einschlägigen Vorstrafen sah die Richterin keine Möglichkeit, dem notorischen Schwarzfahrer noch einmal eine Bewährungschance zu geben.