Duisburg: Senior rettet seine Ersparnisse vor Trickbetrügern

In Duisburg haben Trickbetrüger sich am Telefon als Polizisten ausgegeben. So wollten sie an die Ersparnisse eines alten Mannes ran.

Duisburg. Er wollte schon sein Geld abheben, als dem Senior der Anruf vermeintliche Polizisten seltsam vorkam. Daran scheiterten die Trickbetrüger.

Im letzten Moment seine Ersparnisse vor Betrügern gerettet hat ein 85-jähriger Duisburger: Weil ihm die Masche verschiedener Anrufer verdächtig vorkam, sprach er eine Bankmitarbeiterin an. Die rief die Polizei.

Der 85-jährige stand schon am Schalter seiner Bank in Großenbaum, um Geld abzuheben, als er der Bankmitarbeiterin erzählte, was ihm widerfahren war: Am Montag um 13 Uhr hatte er einen Anruf von vermeintlichen Polizisten erhalten. In einem Verhör wollten sie erfahren haben, dass bei ihm zu Hause eingebrochen werden solle. Nun solle der Senior mithelfen, die Bande zu überführen. Dazu sollte er bei seiner Bank Geld abheben. Die Polizei habe die Bank umstellt und würde zugreifen, sobald jemand versuche, ihn zu bestehlen.

Polizei Duisburg warnt besonders Senioren vor Trickbetrügern

Mehrere Trickbetrüger redeten laut Polizei auf den 85-Jährigen am Telefon ein. Sogar, als er schon auf dem Weg zur Bank war, sprachen sie noch über sein Handy mit ihm.

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Vorgehensweisen: Trickbetrüger suchen sich gezielt Senioren aus. Ihre Opfer setzen sie unter enormen Druck, gleichzeitig erschleichen sie sich ihr Vertrauen, indem sie sich als Polizisten oder andere Behördenmitarbeiter ausgeben. Wer solch einen Anruf bekommt, soll sofort auflegen und unter dem Polizeinotruf 110 den Vorfall melden.