Duisburg: So feiern Brautpaare im Jahr 2020 ihre Hochzeit

Duisburg. Im Knüllermarkt in Duisburg fand die erste Hochzeitsmesse statt. Brautpaare konnten sich von neusten Deko-Trends und Kleidern inspirieren lassen.

Die Altstadt ist in Duisburg zu einer zweiten Hochzeitsmeile geworden. Rund um die Münzstraße locken Geschäfte, die prachtvolle Hochzeitskleider verkaufen, auch der Knüllermarkt hat sein Sortiment für Hochzeitsdeko erweitert. Am Samstag wurden auf einer großen Hochzeitsmesse die neusten Trends präsentiert.

Ein langer pinkfarbener Teppich ist auf der Münzstraße in der Duisburger Altstadt ausgerollt. Er führt von der Boutique „Angel’s Couture“ zum beliebten Knüllermarkt. Musik ertönt aus den Boxen und die Modenschau beginnt: Models präsentieren auf dem Laufsteg verschiedene Traumkleider für Bräute, schicke Anzüge für den Mann und Abendgarderobe für die Hochzeitsgäste. „Die Braut trägt in diesem Jahr mehr Glitzer und die Farbe Cappuccino“, sagt Tugba Kaygisiz vom Brautmodengeschäft.

Dekotrends für die Hochzeit: Vintage ist beliebt

Auf der Hochzeitsmesse können sich zukünftige Ehepaare im Knüllermarkt von den neusten Trends und Beispiel-Dekorationen inspirieren lassen. Das beliebte Dekoparadies hat längst auf die Ansiedlung der Brautmodengeschäfte reagiert und sein Sortiment für den schönsten Tag im Leben erweitert.

Es funkelt und glitzert im ganzen Geschäft. Künstliche Rosen, Tischgedecke in verschiedenen Farben, Bilderrahmen in jeder Größe, Luftballons in Form von Herzen – zukünftige Brautpaare haben im Knüllermarkt die Wahl.

Dekotrends für die Hochzeit im Knüllermarkt in Duisburg

Mitten in dem 3000 Quadratmeter großen Laden steht ein weißer Pavillon. Darunter ist ein fertig gedeckter Hochzeitstisch mit weißer Tischdecke und edlem Gedeck aufgestellt. Blumengestecke verzieren die Tafel. Kerzen dürfen da natürlich nicht fehlen. Viele Brautpaare entscheiden sich bei der Dekoration auch für kleine Gastgeschenke, erklärt Serpil Cicek, Marketingleitung des Knüllermarkts.

„Beliebt ist der Vintage-Look. Viele Goldelemente, viel Strass und pastellfarbene Blumen gehören zum Beispiel dazu“, ergänzt Cicek. Von den Farben Rosa, Weiß und Gold hat sich auch Julia Vennemann überzeugen lassen. Sie heiratet im Juli im Innenhafen. Ihr Einkaufswagen füllt sich immer weiter mit Dekoartikeln. „In die kleinen Vasen legen wir Blumen, in die Glasflaschen kommen Lichterketten“, sagt die zukünftige Braut.

Haartrend für Bräute: Hochsteckfrisuren sind beliebt

Im Sommer steht auch der große Tag für Yasmin Julius aus Düsseldorf an. Bei ihrer Hochzeit wird alles in rosa und weiß erstrahlen. Fünfarmige Kerzenständer mit rosafarbenen Kerzen, dazu ein rosa Tischläufer sowie Blumen sollen die Tafel in ihrer Hochzeitslocation verzieren. Im Knüllermarkt lässt sie sich nun eine Hochzeitsfrisur stecken, denn auch eine Stylistin ist vor Ort.

„Es soll eine Hochsteckfrisur werden, weil mein Rücken frei sein wird. Ich denke, das passt gut“, sagt Yasmin Julius. Das bestätigt ihr Friseurmeisterin Sema Karatas. „Die Hochsteckfrisur vollendet das ganze Bild. So eine Frisur trägt Frau nicht im Alltag. Es ist etwas Besonderes und immer noch sehr beliebt.“

Trauungen in Scheunen und Stadion – ausgefallene Torten

Für Brautpaare, deren Planung noch ganz am Anfang stehen, hat Hochzeitsplanerin Astrid Hinkelmann ein offenes Ohr. „Die Location wird immer ausgefallener. In Scheunen oder auch im Fußballstadion können sich Paare das Ja-Wort geben“. Ein preisliches Limit gibt es nicht. Aber auch mit einem kleinen Budget lässt sich eine pompöse Hochzeit planen. „Man kann sich auch vieles ausleihen oder mieten“, rät die Expertin.

Ausgefallen und interessant müssen heutzutage auch die Hochzeitstorten sein. „Die Torten werden fruchtiger. Sie können mit echten oder essbaren Rosen verziert werden“, sagt Sevcan Dural der Konditorei Ikbal aus Hamborn. Weitere Inspirationen für die Hochzeit sind neben dem Sektempfang auch eine Candybar für Naschkatzen, Musiker und eine weiße Limousine, die gemietet werden kann.