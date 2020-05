Duisburg: So liefen die Mai-Demos unter Corona-Auflagen

Ein 1. Mai ohne Kundgebung? Das wollte sich ein „Internationalistisches Bündnis“ aus Duisburg, bestehend unter anderem aus der MLPD, ATIF (Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland)r und der Gruppe „Montagsdemo“, nicht gefallen lassen. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf kippte das Verbot des Duisburger Ordnungsamts – und so versammelten sich am Freitag Vertreter vieler Gruppen vor dem Hamborner Amtsgericht – und demonstrierten unter strengen Coronaschutz-Auflagen.

Zugang auf das Duisburger Demogelände nur mit „Eintrittskarte“

Während auf dem abgesperrten Gelände vor dem Amtsgericht schon die roten Fahnen im harschen Maiwind flattern, lassen die Ordner am Eingang alle Demonstranten kleine Kärtchen ausfüllen. Name, Anschrift und Telefonnummer muss jeder draufschreiben, der den Reden und der Musik lauschen will. Die Vorgaben besagen: Einen Monat lang muss das Bündnis die Liste vorhalten, um mögliche Corona-Kontaktpersonen identifizieren zu können.

Wer es vor das Amtsgericht geschafft hat, kann aber nicht einfach hingehen, wo er will. Das „X“ markiert die Stelle, an der jeder Demonstrant zu stehen hat, um den Sicherheitsabstand zu seinem Nächsten einzuhalten. Die meisten Teilnehmer tragen Maske – auch wenn das in dieser Situation eigentlich keine Pflicht ist.

Social-Distancing-Demos auch am Lifesaver und am Dellplatz

Nur bis zum Flatterband: Wer am Freitag in Duisburg-Hamborn keine der 50 „Eintrittskarten“ für die 1. Mai-Kundgebung mehr erhaschen konnte, musste draußen warten – und konnte zur Hälfte der Veranstaltung ins innere des Geländes wechseln. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Ein wenig skurril sieht es schon aus, wie die insgesamt 50 Demonstranten, mehr dürfen es nicht sein, in Reih und Glied strammstehen und den dreiminütigen Reden lauschen. Unterbrochen werden die Wortbeiträge von Live-Musik, eine solche Verschnaufpause nutzen die Veranstalter zur Hälfte der Demo, um das Publikum einmal „durchzuwechseln“ – auch die Teilnehmer, die sich vor dem Flatterband tummeln, sollen mal auf das Gelände dürfen.

Organisator Arnulf „Siggi“ Renz sei zwar ob des ganzen Hin und Hers nicht wirklich zufrieden, erklärt er, „aber die Initiative der ganzen Gruppen ist super, wir haben auch schon viel positive Rückmeldung bekommen.“ Eine unbeirrbare Dame verteilt auf der anderen Seite der Duisburger Straße zwar verbotenerweise Flugblätter, auf dem Veranstaltungsgelände selbst funktionierend die Schutzmaßnahmen aber hervorragend – inklusive persönlicher Mikrofon-Schutztüte für jeden Redner.

Auch an anderen Orten im Stadtgebiet wird Freitag demonstriert: Am Lifesaver-Brunnen hat die Linke zur Demo aufgerufen. Auf dem Dellplatz treffen sich die Bündnisse „Aufstehen Duisburg“, DKP Duisburg, „Duisburger Netzwerk gegen Rechts“ und das Friedensforum Duisburg. Die Teilnehmer halten auch dort den Mindestabstand ein. Und irgendwie geht es irgendwann, zwischen alle dem Coronaschutz, auch noch um Politik.