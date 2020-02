Die HSV-Fraktion in Duisburg macht einen Vorschlag zur Entlastung der Straßenbahnen 903 und 901.

Nahverkehr Duisburg: So will die HSV-Fraktion Straßenbahnen entlasten

Duisburg. Der Nahverkehrsplan in Duisburg steht auf dem Prüfstand. So will die HSV-Fraktion das Problem von überfüllten Straßenbahnen lösen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: So will die HSV-Fraktion Straßenbahnen entlasten

Nach einem gemeinsamen Antrag von SPD und CDU wird der neue Nahverkehrsplan zusammen mit der Duisburger Verwaltung per Ratsbeschlusses auf den Prüfstand gestellt. Die HSV-Fraktion hat Kritik und Anregungen aus der Bevölkerung gesammelt und an die Duisburger Verkehrsgesellschaft weitergeleitet.

Eines der häufigsten genannten Probleme seien überfüllte Straßenbahnen in Nord-Süd-Richtung und umgekehrt. Die HSV-Fraktion fordert die DVG auf, „neue Wege“ zu gehen und als Alternative und zur Entlastung der Linien 901 und 903, eine Ringlinie mit vier Bahnen an Wochentagen einzuführen. So soll auch die A59 entlastet werden.

Anregungen zum Duisburger Nahverkehrsplan auf Webseite der HSV-Fraktion

Alle von der HSV-Fraktion gesammelten Anregungen zum Nahverkehrsplan sind auf www.hsv-duisburg.de zu finden.