Duisburg: Spektakuläre Reparatur am Rhein mit Helikopter

Duisburg. Der erste Reparaturversuch an der Hochspannungsleitung in Serm war gescheitert. Beim zweiten Anlauf wählte Betreiber Amprion eine andere Methode.

Spaziergänger, Radfahrer und Reiter mussten ihre Routen durch die Felder südlich von Serm in Duisburg am Samstag umplanen. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion ersetzte das sogenannte „Erdseil“ an vier Strommasten, zwei auf der Duisburger und zwei auf der Krefelder Seite des Rheins, mithilfe eines Helikopters. Die Flugschneise durfte währenddessen auch am Boden nicht durchquert werden. Die spektakulären Arbeiten waren schon der zweite Versuch, das Erdseil zu reparieren, das im Februar von Sturmtief Sabine heruntergerissen wurde. Beim ersten Anlauf Mitte Februar machten Wind und Wetter die Arbeiten zunichte. Dieses Mal gingen die Arbeiter auf Nummer sicher – mit zusätzlichen Arbeitsschritten.

Amprion ersetzt die Boote in Duisburg durch einen Helikopter

Beim ersten Reparaturversuch am 22. Februar stürmte es rund um den Rhein bei Serm, mit erheblichen Folgen für Amprion: Zwei Schiffe sollten in der Mitte des Rheins das Vorseil, an dem das Erdseil letztendlich gespannt werden sollte, verbinden, die zwei Teile des Vorseils kamen jeweils von der Duisburger und der Krefelder Seite. Der Wind trieb eines der beiden Schiffe aber flussabwärts in das Vorseil – die Schiffsschraube durchtrennte das Seil. Einen zweiten Versuch unternahmen die Arbeiter nicht mehr, zu groß war das Risiko, dass das Wetter die Arbeiten erneut zunichte macht.

Helikoptereinsatz über den Hochspannungsleitungen am Rhein zwischen Duisburg und Krefeld. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wie beim ersten Versuch ist der Rhein auch an diesem Samstag (4. April) gesperrt. Die Wasserschutzpolizei riegelt den Fluss pünktlich um 10 Uhr ab, doch gearbeitet wird auf dem Wasser am Samstag nicht. „Das Seil wird dieses Mal von einem Helikopter gespannt“, erklärt Amprion-Pressesprecher Andreas Preuß.

Zur Sicherheit gibt es diesmal sogar noch ein „Vorvorseil“, Fachterminus Fliegerleine, das noch leichter als das eigentliche Vorseil ist. Anstatt das Seil über dem Rhein zu verbinden, zieht der Helikopter die Leine am Samstag vom äußersten Duisburger Mast bis zum äußersten Krefelder Mast – und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit.

Fliegerleine zieht das Vorseil hoch – Vorseil spannt das Erdseil

Bereitmachen für den nächsten Flug: Nachdem der Helikopter in Duisburg-Serm die Fliegerleine für den Netzbetreiber Amprion gespannt hatte, hängte die Crew noch sogenannte Radarreflektoren für sie Rheinschifffahrt an das Erdseil. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Nach ein paar Minuten und einem Überflug ist die Arbeit für die Helikopter-Crew – zunächst – erledigt: Die Fliegerleine läuft sicher über alle vier Winden auf den Strommasten.

In 50 Metern Höhe bereiten sich die schwindelfreien Monteure darauf vor, zuerst mit der Fliegerleine das schwerere Vorseil, und damit schließlich das Erdseil zu spannen. „Außerdem wird auch noch eine Leitung von Westnetz ausgetauscht“, sagt Preuß, „die ist beim letzten Mal vom durchtrennten Vorseil beschädigt worden.“

Sehr zur Freude der schaulustigen Spaziergänger landet der Helikopter dann direkt vor dem Strommast auf der Duisburger Seite. Während die Seilwinden und die Monteure arbeiten, hat die Crew Pause, bereitet sich aber schon auf ihren nächsten Einsatz am Nachmittag vor. Derweil bildet sich flussabwärts ein regelrechter Schiffsstau – die Boote, die um 10 Uhr herum in die Sperrung gefahren sind, müssen sich noch bis 14 Uhr gedulden.

Schicke Kugeln am Erdseil sind nicht bloß Dekoration

Später hebt der Hubschrauber wieder ab – mit neuer Fracht am Haken unter dem Rumpf. Große, orangefarbene Kugeln werden in Präzisionsarbeit am Erdseil montiert. Die sehen zwar aus wie übergroße Christbaumkugeln, erfüllen aber einen wichtigen Zweck. „Das sind Radarreflektoren“, erklärt Andreas Preuß, nicht etwas für den Flugverkehr allerdings, sondern für die Schiffe, die tagtäglich den Rhein entlangschippern.

>> STURMTIEF SABINE UND ROBBE IM RHEIN

• Das Erdungskabel der Hochspannungsleitung zwischen Duisburg-Mündelheim und Krefeld war ursprünglich im Sturmtief Sabine am 10. Februar abgerissen und in den Rhein gefallen.

• Am Mündelheimer Ufer hatten Mitarbeiter des Netzbetreibers Amprion damals an der beschädigten Hochspannungsleitung eine Robbe im Rhein entdeckt und fotografiert.