Duisburg: Tickets für Pkw-Gottesdienste sind gefragt

Das Autokino auf dem Parkplatz P4 an der MSV-Arena ist beliebt. Hier gibt es am Wochenende die ersten Auto-Gottesdienste.

Duisburg. Die Hälfte aller Karten für die ökumenischen Pkw-Gottesdienst an der MSV-Arena sind vergeben. Bei der Ticket-Buchung fallen 2 Euro Kollekte an

Für die ökumenischen Pkw-Gottesdienste im Autokino an der MSV-Arena sind bereits gut die Hälfte aller Tickets vergeben, teilt das Bistum Essen mit. Erstmals können mehr als 300 Gläubige am 2. Mai um 16.30 Uhr und am 3. Mai um 11 Uhr in dieser Form gemeinsam beten, singen und feiern. Den Gottesdienst leiten Stadtdechant Roland Winkelmann von der katholischen Kirche und Superintendent Armin Schneider vom evangelischen Kirchenkreis. Für die musikalische Begleitung sorgt Kantor Ulrich van Ooy aus der katholischen Pfarrei St. Judas Thaddäus.

Duisburg: Online-Vorverkauf geht nur mit Geldbetrag

Die Ticketbuchung beim Filmforum unter https://filmforum.de/programm ist zwar grundsätzlich kostenfrei, allerdings wird automatisch eine Zahlung von zwei Euro als Kollekte ausgelöst. Der Erlös soll anschließend in ein gemeinsames Projekt der Kirchen fließen. „Nur durch die gleichzeitige Einziehung der Kollekte ist es uns möglich, die Ticketbuchung für die Auto-Gottesdienste auch über unseren Online-Vorverkauf abzuwickeln, da über das System keine Freikarten abgerufen werden können“, erläutert Filmforum-Geschäftsführer Michael Beckmann.

Auch beim Auto-Gottesdienst können nur Fahrzeuge mit maximal zwei Insassen plus zwei weiteren Personen oder Kindern, die im selben Haushalt leben, auf das Gelände fahren. Tickets werden durch die geschlossene Scheibe kontrolliert.