Duisburg. Weil er in die Wohnung eines Verwandten eingebrochen sein soll, soll ein Trio einen Duisburger bedroht haben. Erinnerungslücken bei Aussage.

Duisburg: Trio soll 42-Jährigen mit Axt bedroht haben

Mit einem seltsamen Fall musste sich das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz befassen: Am 5. Februar 2019 sollen drei 37 bis 43 Jahre alte Duisburger einen Rheinhauser in dessen Wohnung aufgesucht und versucht haben, ihn dazu zu bringen, einen Einbruch zu gestehen.

Zuletzt sollen sie ihm das Handy gestohlen haben. Doch der Prozess vor der Strafrichterin konnte nichts davon beweisen.

Duisburg: Angeklagten sollen vermeintlichen Einbrecher bedroht haben

Die Angeklagten sollen nicht gerade zimperlich vorgegangen sein, um den vermeintlichen Einbrecher, der ihrer Ansicht nach in die Wohnung eines Verwandten eingestiegen war, zu überführen: Unter anderem sollen sie den Geschädigten gezwungen haben, seine Hand auf einen Tisch zu legen. Dann sollen sie zu einer Axt gegriffen und so getan haben, als wollten sie dem Mann die Hand abschlagen. Am Ende sollen sie sich mit dem Smartphone des Geschädigten begnügt haben.

Die Angeklagten schwiegen zu diesem Vorwurf. Und der Zeuge (42) entpuppte sich aus juristischer Sicht als völliger Versager: „Es gab irgendwie Zoff und da war was mit einer Axt“, meinte er. „Aber ich stand unter Drogen und kann mich an keine Einzelheiten mehr erinnern.“ Sein Handy habe er eine Woche später zurück bekommen. Unter welchen Umständen es abhanden gekommen war, wusste der 42-Jährige nicht mehr zu sagen. Auch an die Anzeigenerstattung einen Tag nach dem Vorfall hatte er angeblich keine Erinnerung mehr.

Freispruch aus Mangel an Beweisen

Der Strafrichterin blieb angesichts dieser Beweislage nichts anderes übrig, als die drei Angeklagten, von denen zwei bereits jede Menge Vorstrafen hatten, freizusprechen. Bei der Verabschiedung vor dem Gerichtsgebäude vermittelten die Angeklagten und der Zeuge übrigens durchaus den Eindruck, dass sie vielleicht keine dicken Freunde mehr sind, aber in der Zukunft wohl ohne Axt auskommen.