Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg eine Jugendbande mit 40 Mitgliedern überführt. Sechs Raubüberfälle in Homberg sollen auf ihr Konto gehen.

Duisburg: Überfälle auf Kioske – Polizei fasst Jugendbande

Die Polizei hat in Duisburg eine Bande von 40 Jugendlichen überführt, die von November 2019 bis Mitte Januar Geschäfte im Stadtteil Homberg ausgeraubt hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gehen sechs Raubdelikte in diesem Zeitraum auf das Konto der Jugendbande, deren Mitglieder zwischen 14 und 16 Jahre alt sind. Der Ablauf war immer ähnlich: In unterschiedlicher Zusammensetzung stürmten die jungen Räuber maskiert in Kioske, Lotto-Annahmestellen oder Trinkhallen, drohten mit einer Waffe und forderten Bargeld. Anschließen flüchteten sie zu Fuß.

Duisburg: Polizei kam Jugendbande im Dezember auf die Schliche

Ende Dezember kam die Polizei der Bande dann auf die Schliche: Nach einem Überfall auf ein Lottogeschäft nahmen Einsatzkräfte vier Jugendliche fest. In den Befragungen bestätigten sich die ersten Ermittlungsergebnisse. Zwei der vier Jugendlichen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der Verdacht konnte laut Polizei in der Folge so erhärtet werden, dass die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für acht Wohnungen beantragte. Am Dienstagmorgen durchsuchten Polizisten dann die Objekte und trafen dort auf mehrere Tatverdächtige. Außerdem stellten sie zahlreiche Beweismittel wie Kleidung, Maskierungen, Waffen und Mobiltelefone sicher.

Kriminalpolizei nimmt weiter Hinweise entgegen

Bei der Kripo läuft nun die Auswertung der Beweismittel. Das Kriminalkommissariat 13 sucht aber weiterhin nach Zeugen für die Überfälle. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.