Duisburg und Corona: Ikea und Forum dürfen ab Montag öffnen

Der Einzelhandel in Duisburg darf ab Montag wieder öffnen – zumindest Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern besitzen. Das haben die Beschlüsse von Bund und Ländern zu Lockerungen der Corona-Beschränkungen ergeben. Dürfen das Einkaufszentrum Forum und Ikea in Duisburg dennoch öffnen?

Laut dem Handelsverband Niederrhein ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Gegenüber unserer Redaktion sagte Geschäftsführer Wilhelm Bommann, dass die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die am Donnerstagabend veröffentlicht wird, die Öffnung von Einrichtungshäusern und Babyfachmärkten – unabhängig von ihrer Größe – vorsieht.

Einkaufszentrum in der Corona-Krise: Keine "Sammelstellen" für Kunden

In Einkaufszentren dürften darüber hinaus alle Geschäfte öffnen, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nicht überschreiten. „Einkaufszentren dürfen aber keine Sammelstelle sein“, grenzt Bommann ein und weist auf weitere Schutzmaßnahmen hin. So müssen alle Einzelhandelsbetriebe bis zur Öffnung „ein Hygienekonzept zu Papier bringen“ und dieses auch umsetzen. Gefordert sind bekannte Regeln wie im Supermarkt – Schutz der Mitarbeiter und Kunden im Kassenbereich, Abstand halten und gängige Hygieneregeln beachten. Je nach Branche seien weitere Regeln erforderlich.

So könne etwa eine Öffnung des Ikea-Einrichtungshauses nicht mit der Öffnung der Gastronomie sowie der Kinderspiele-Welt einhergehen. Während Kfz-Händler, Fahrradhändler, Buchhandlungen, Babymärkte und Einrichtungshäuser unabhängig von ihrer Größe öffnen sollen, gilt für viele andere Branchen und Händler die 800-Quadratmeter-Grenze. Der Handelsverband Niederrhein kritisiert, dass so Händler benachteiligt werden.

Duisburg: 80 Prozent des Duisburger Handels darf öffnen

Der Interessenverband des Handels hatte von der Regierung eine „diskriminierungsfreie“ Regelung gefordert. Nun werde nach Branchen und Größe der Verkaufsfläche entschieden. Warenhäuser wie etwa Karstadt an der Königstraße oder der Küllermarkt an der Münzstraße als XXL-Deko-Paradies sehe der Verband benachteiligt. Von den rund 2.200 Geschäften im Duisburger Stadtgebiet fallen laut Handelsverband Niederrhein etwa 80 Prozent unter die 800-Quadratmeter-Grenze.

Laut Citymanagerin Dagmar Bungardt ist die Entscheidung über Lockerungen für ein Großteil der Filialisten und inhabergeführten Geschäfte entlang der Königstraße und der Innenstadt ein Segen. „Es war wichtig, dass es langsam voran geht“, so ihre Einschätzung. Gerade inhabergeführten Geschäften hätte es in den vergangenen Wochen an einer klaren Perspektive gefehlt. „Sie hingen im luftleeren Raum.“ Sofern sich Bürger „weiterhin vorbildlich“ an Ausgangsbeschränkungen halten und die Hygienemaßnahmen greifen, „wird es schnell weitere Öffnungen geben“, glaubt Bungardt. Nun steht ein erster Corona-Stresstest für den Handel an.