Duisburg und Corona: Was am Vatertag (nicht) erlaubt ist

Duisburg. Am Vatertag 2020 gelten auch in Duisburg wegen der Corona-Pandemie strenge Regeln. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen.

Die Corona-Pandemie macht großen Vatertagstouren in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Für gewöhnlich pilgern große Gruppen in Duisburg zu den beliebten Ausflugslokalen wie dem Aschlöksken und dem Walsumer Brauhaus. In diesem Jahr gelten jedoch andere Regeln.

„Die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung sind auch am Vatertag strikt einzuhalten“, unterstreicht Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Demnach dürfen mehrere Personen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um Verwandte in gerader Linie, also Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner oder Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften handelt. Außerhalb dieser Gruppen ist zu allen ein Mindestabstand von 1,5 Metern Pflicht. Ein Bollerwagen-Verbot gibt es jedoch nicht.

Duisburg: Bei Verstößen am Vatertag drohen empfindliche Strafen

Der Sonderaußendienst des Bürger- und Ordnungsamtes ist am Vatertag nach Angaben des Rathauses in verminderter Stärke im Dienst. Präsenzstreifen sind aber im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Außerdem reagiert das Ordnungsamt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Neuralgische Punkte hat die Stadt im Vorfeld nicht ausgemacht.

Bei Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung drohen empfindliche Strafen: Verstöße gegen das Grillverbot im öffentlichen Raum werden mit 250 Euro geahndet. Eine Verletzung der Kontaktsperre kostet jeden Beteiligten 200 Euro – Wiederholungstäter zahlen noch mehr.