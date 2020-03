Duisburg: Verkäuferin entgeht bewaffnetem Überfall nur knapp

Duisburg-Neumühl. Eine Backwarenverkäuferin ist in Duisburg nur knapp einem Überfall entgangen. Vor ihrem Verkaufswagen tauchte plötzlich ein Mann mit Messer auf.

Nur knapp ist eine Backwarenverkäuferin am Montagabend in Duisburg einem Überfall entgangen. Vor ihrem Verkaufsanhänger am Konrad-Adenauer-Ring in Neumühl wurde sie gegen 20 Uhr zunächst von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Daraufhin ging sie schnell in den Anhänger zurück und schloss die Tür hinter sich.

Täter versuchte, in Verkaufswagen zu gelangen

Nach Polizeiangaben rüttelte der Täter noch an der Tür und versuchte, hineinzugelangen. Das gelang ihm jedoch nicht. Er flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die 34-jährige Verkäuferin aus Kamp-Lintfort blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 / 2800 melden können.