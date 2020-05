Duisburg: Volksbank öffnet Filialen mit neuen Servicezeiten

Die Volksbank öffnet in Duisburg wieder ihre acht Geschäftsstellen. (Foto einer Filiale in Moers).

Duisburg. Die Volksbank Rhein-Ruhr öffnet wieder ihre acht Geschäftsstellen in Duisburg. Zukünftig sollen die Beratungszeiten erweitert werden.

Ab Montag öffnet die Volksbank in Duisburg wieder alle acht Geschäftsstellen unter Einhaltung der Hygieneanforderungen. Dabei startet die Genossenschaftsbank mit neuen Beratungszeiten: Zukünftig können Kunden von 8 bis 20 Uhr Beratungstermine wahrnehmen – persönlich, telefonisch oder per Videochat.

„Wir müssen unsere Angebote optimieren und an das geänderte Kundenverhalten anpassen“, erklärt Thomas Diederichs, Sprecher des Vorstandes. Die Zeiten für persönliche Beratung werden deshalb ausgebaut, das Angebot für Videoberatung wird auf alle Geschäftsstellen ausgeweitet. „In der Zeit von 8 bis 20 Uhr können unsere Kunden ihren Termin persönlich in der Geschäftsstelle, telefonisch, aber auch per Videochat wahrnehmen“, führt Diederichs aus.

Volksbank in Duisburg: Neue Servicezeiten für den Schalter

Gleichzeitig gibt es zukünftig feste Schalter-Servicezeiten: Von montags bis freitags können Kunden von 10 bis 13 Uhr, sowie zusätzlich montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr den Service am Schalter nutzen. Zudem steht das Kunden-Dialog-Center für Serviceleistungen per Telefon und Chat Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr bereit.