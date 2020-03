Duisburg: Vorfahrt genommen - Smart landet auf dem Dach

Duisburg. Einer Autofahrerin wurde in Duisburg die Vorfahrt genommen. Ihr Smart kam ins Schleudern und landete auf dem Dach - vor der Polizeiwache.

Bei einem Unfall hat sich direkt vor der Polizeiwache in Duisburg-Hamborn ein Smart überschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Opel-Fahrerin (29) an der Kreuzung August-Thyssen-/Kampstraße am Montag gegen 11.45 Uhr die Vorfahrt missachtet. Sie stieß gegen einen kreuzenden Smart, der ins Schleudern kam, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Während die Opel-Fahrerin und drei Beifahrer unbeschadet davonkamen, musste die Smartfahrerin (59) ins Krankenhaus gebracht werden.

Sonne blendet: Mercedes nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Auf der Kreuzung Max-Peters-Straße/Ruhrdeich in Kaßlerfeld kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zu einem ähnlichen Unfall. Hier hatte ein Mercedes-Fahrer beim Links-Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der Motorradfahrer (19) konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr seitlich in den Mercedes. Der junge Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer gab an, dass ihn die Sonne geblendet habe.