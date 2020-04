Duisburg: Wie geht es mit den Schulen nach den Ferien weiter

Selten war die Schule mitten in den Ferien so sehr Thema. Doch am heutigen Mittwoch wird entschieden, wie der Fahrplan für die kommenden Wochen sein wird, welche Jahrgänge wann wieder in die Schule „dürfen“.

Ernst Wardemann von der Gesamtschule Mitte ist Schulformsprecher. Nach dem ganzen Hin und Her der letzten Tage sagt er: „Hauptsache, es entscheidet jetzt überhaupt mal jemand was. “ Die Gesamtschule sei nicht schlecht ausgestattet, aber der Altersschnitt seines Kollegiums stimmt ihn nicht zuversichtlich. „Wer soll da überhaupt unterrichten?“, fragt er.

Duisburg: Schulleiter plädiert für Abi ohne Prüfungen

Nach seiner ganz persönlichen Meinung gefragt, sagt er, dass er es vorziehen würde, das Abitur und die anderen Abschlüsse nach den bestehenden Noten zu vergeben. „Das schriftliche Abitur würde eh nicht mehr viel am Durchschnitt ändern“, so Wardemann.

Eine ähnliche Meinung vertritt auch die Elternschaft Duisburger Schulen. Sie schließt sich einer gemeinsamen Stellungnahme verschiedener Institutionen an. Dort heißt es unter anderem: „Aus unserer Sicht kann es im Schuljahr 2019/20 keine Prüfungen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen mehr geben.“

Corona: Eltern-Verbände fordern Hygienekonzepte

In der Stellungnahme fordern die Institutionen und Verbände auch klare Hygienekonzepte für die Schulen in Abstimmung mit Schulträgern, Schulaufsicht und Gesundheitsämtern. Um solche Maßnahmen auf den Weg zu bringen bräuchte man jedoch einen Vorlauf von mindestens sieben Tagen bis zu einem Start des Schulbetriebs.

Wenn der Beschluss steht, werden wir mit weiteren Schulleitern und Elternvertretern sprechen. Dieser Text wird aktualisiert.