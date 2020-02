Duisburg: Wie Momente mit Demenzkranken Ehrenamtler berühren

Menschen, die krank und alt sind, leben häufig isoliert, außerhalb der Gesellschaft. In der Helios Marien Klinik in Duisburg-Hochfeld trifft sich eine Gruppe aus Ehrenamtlichen mit Demenz-Patienten, um mit ihnen in die Kirche zu gehen und Memory zu spielen. Manchmal halten sie auch nur ihre Hand. Die Leiterin der Gruppe aus neun Ehrenamtlern, Manuela Schönhut, sucht jetzt neue Helfer. „Unsere Gruppe bröselt gerade etwas weg – die werden auch älter – deswegen brauchen wir Zuwachs“, sagt sie.

Um 19 Patienten, die im Alter zwischen 65 und 80 Jahre alt sind, kümmern sich die Ehrenamtler. Jeder übernimmt im Monat etwa drei Besuche, die zwei Stunden dauern. Das Ziel ist es, den Patienten eine gute Zeit zu bereiten, ihren tristen Alltag spannender zu gestalten.

Ehrenamtler in der Helios Marien Klinik in Duisburg-Hochfeld kümmern sich um alte und kranke Menschen

„Wir haben hier wirklich harte Fälle“, sagt Schönhut, „Menschen mit schwerer Demenz, Depressionen und Suizidgefahr.“ Deswegen ist es auch eine geschlossene Station, die Patienten dürfen sie nur mit einem Begleiter verlassen. Die Ehrenamtler sind zu einer vertrauten Gruppe gewachsen, seit sieben Jahren besteht sie schon. „Wir sind ein rohes Ei – das man behüten muss“, sagt eine der Helferinnen.

Die Helferinnen und Helfer stecken viel Herzblut in ihr Ehrenamt. Jeder von ihnen verbindet mit seinem Engagement eine persönliche Geschichte.

Manuela Schönhut leitet die Gruppe. Sie sagt: „Jeder Tag ist anders auf der Station.“ Einerseits, weil die Patienten je nach Tagesform unterschiedlich drauf sind, anderseits weil alle zwei Wochen neue Patienten kommen, andere gehen. „Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man auf die Station kommt.“

Sich endlich wieder als vollwertiger Mensch fühlen

Sabine Biehl, 53, ist Inhaberin einer Textilreinigung. Sie spielt mit den Patienten Sprichwörter-Raten. „Da sagt man den ersten Teil und die Patienten müssen den anderen Teil erraten“, sagt sie. Manchmal sitzt sie aber auch nur am Bett und schweigt mit dem Patienten.

Vor 5 Jahren hat Jochen Kannis, 83, mit einer Patientin das Museum Lehmbruch besucht und danach auf der Königstraße einen Kaffee getrunken. „Da hat die Frau später gesagt, sie hat sich endlich wieder als vollwertiger Mensch gefühlt“, erinnert er sich. In letzter Zeit geht er mit den Patienten häufig in den Gottesdienst. „Viele sind gläubig, können das aber nicht ausleben, weil das Angebot fehlt“, sagt er. Wenn er mit ihnen in die Messe geht, fühlen sie sich geborgen.

Wenn die Patienten vom Krieg erzählen, wird es emotional

„Die Männer reden viel vom Krieg, wie sie Flugzeuge abgeschossen haben“, sagt er. Biehl wirft ein, dass auch die Frauen von schrecklichen Erlebnissen aus dem Krieg erzählen. Für Biehl sind das die traurigsten Momente als Ehrenamtlerin. „Das kommt dann richtig vehement aus den Patienten raus.“ Da dürfe man nicht Fehler machen, den Patienten abzuwimmeln und zu sagen, das sei doch alles lange vorbei. „Wir gehen auf die Geschichten ein und nehmen sie ernst“, sagt Biehl.

Ursula Pulina , 59, spielt mit ihren Patienten gerne in der Gruppe das Brettspiel Lebensreise. Da müssen sie Fragen beantworten, die sich auf ihre Kindheit und Erwachsenenzeit beziehen. „Oft wollen dann aber alle zu der Frage antworten, die einer gerade beantwortet hat, dann kommen wir gar nicht mehr zum Würfeln“, sagt Pulina und lacht.

Der Ehrenamtler Horst Schmidt, 71, trifft sich mit Patienten, um mit ihnen zu singen. „Alte Schlager aus den 1950er Jahren, Wanderlieder oder ,Pack die Badehose ein’“, sagt Schmidt. Sie bilden einen Stuhlkreis und sitzen dann alle zusammen.

„Da ging mir schon das Herz auf“

„Das hat auch eine beruhigende Wirkung auf die anderen Patienten in der Station“, sagt er. Er erinnert sich an einen Mann, der nicht geredet hat. Aber als er dann im Stuhlkreis saß und alle gesungen haben, hat er auch mitgemacht. „Da ging mir schon das Herz auf“, sagt Schmidt. Für ihn ist deshalb die Arbeit eigennützig. „Ich bekomme mehr wieder, als ich gebe.“

Der Vater von Selim Yilmaz war auch an Demenz erkrankt, bevor er gestorben ist. An der Arbeit als Ehrenamtler gefällt Yilmaz besonders, dass er mit anderen Menschen in Kontakt ist und dass er sich die Arbeit selbst einteilen kann. „Für mich ist das hier ideal.“ Am liebsten geht er mit seinen Patienten spazieren. Die türkischen Patienten freuen sich, dass sie sich mit Yilmaz auf Türkisch unterhalten können.

Wer Lust hat, Teil des Teams zu werden, kann sich bei Manuela Schönhut melden unter: 0203 54634170. Als Ehrenamtler muss man keine besonderen Fähigkeiten haben, auch das Alter ist egal. Man braucht bloß Neugier, Lebensfreude und Einfühlungsvermögen. Das bestehende Team ist bei den ersten Besuchen dabei, um die neuen Ehrenamtler einzuführen.