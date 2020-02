Duisburg: Wie Personaler mit Azubis umgehen sollten

Duisburg. Wie klappen Bewertungsgespräche zwischen Personalern und Azubis besser? Ein Coach gibt in Duisburg-Neudorf Tipps zum Umgang mit der Generation Z.

Ausbilder, die Azubis beurteilen müssen, stehen häufig vor schwierigen Situationen: Wie spreche ich einen Azubi an, der ständig zu spät kommt? Was ist, wenn der Nachwuchs nicht auf Fragen antwortet? Und noch ein sensibles Thema: Wie gehe ich mit einem Azubi um, der müffelt? Auf diese Fragen hat Expertin Elke-Michaela Meise Antworten. Sie hat 40 Jahre als Ausbilderin für Einzelhandelsunternehmen gearbeitet. Nun ist sie Coach und hat ihre Erfahrungen am Freitag Personalern aus der Region weitergegeben.

Ganz konkrete Tipps hat Meise für die Bewertung: Sie rät für die Leistungen der Azubis Noten von 1 bis 7 zu vergeben. „Oft höre ich, dass Personaler nicht die beste Note vergeben wollen.“ Das sei ein großer Fehler. Das Kriterium für die Leistungsbewertung ist der Ausbildungsplan, nicht die Fähigkeiten des Ausbilders. Ein häufiger Irrtum beruhe zudem auf dem Klebe-Effekt: Wenn ein Azubi eine besonders gute oder schlechte Leistung erbracht hat, neigen wir dazu alle anderen Leistung zu vernachlässigen. „Einer, der dann einmal sehr gut war, wird immer gut beurteilt, egal was er macht“, sagt sie.

Duisburg: Personaler stellen Expertin Meise Fragen über Umgang mit Azubis

Im Gespräch mit Azubi sei es wichtig, nach Begrüßung und Small Talk, mit den positiven Punkten zu starten und dann erst die Kritik zu äußern. Meise empfiehlt, nicht „man“, sondern „ich“ zu sagen. Denn sonst verstehe der Azubi nicht, von wem genau die Bewertung stamme.

Eine Personalerin fragt, wie mit einem stinkenden Azubi umgehe, der im Lager arbeitet. Lachen im Publikum. „Wenn ein Auszubildender müffelt, muss man ihm sagen, dass es für alle Lagerarbeiter Hygieneregeln gibt. Ob es diese Regeln wirklich gibt, ist dann egal“, sagt Meise.

Arbeit mit der Generation Z bringt Herausforderungen mit sich

Die Mentorin geht am Freitagvormittag auf die Herausforderungen ein, die die sogenannte Generation Z mit sich bringt – „die machen nicht mehr Sachen, die wir für selbstverständlich halten.“ Hier sei das Problem ja nicht nur die Unhöflichkeit, sondern auch mangelnde Zuverlässigkeit. „Da muss man dann schon autoritär führen“, sagt Meise.

Anlass des Vortrages war eine Einladung der BCW Weiterbildung. Die Personaler arbeiten für Maler, Lackierer, Logistikunternehmen oder im Büro-Management. Nico Fazzio, der für einen Sicherheitsdienst arbeitet sagt: „Ich sehe jetzt klarer, wie ich objektiver bewerte.“ Er will sich Mühe geben, aus Mitleid keine negative Kritik anzubringen.