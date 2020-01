Duisburg. Die Schuldnerquote ist in keiner deutschen Großstadt höher. In diesen drei Duisburger Stadtteilen ist die Zahl der Überschuldeten besonders hoch.

Duisburg: Zahl der überschuldeten Menschen nirgendwo höher

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Duisburg nimmt zu. Das geht aus dem aktuellen Schuldneratlas Ruhrgebiet hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht hat. Als stärkster Schuldnerbrennpunkt der Stadt gelten die Stadtteile Beeck, Laar und Ruhrort – sie sind zugleich Ruhrgebiets-Spitzenreiter.

In 2019 sind in Duisburg 72.421 Menschen überschuldet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (71.406) ein Zuwachs um 1,42 Prozent. All diesen Menschen gelingt es dauerhaft nicht, mit den monatlichen Einnahmen die monatlichen Ausgaben zu decken.

Privatschulden im Vergleich: Duisburg bleibt Brennpunkt des Ruhrgebiets

Revierweit ist der Anteil der Überschuldeten an der Gesamtbevölkerung nur in Herne (18,26 Prozent) und Gelsenkirchen (17,97 Prozent) höher. In Duisburg beträgt die Schuldnerdichte laut dem Auskunftsunternehmen 17,52 Prozent.

Ein Vergleich der deutschen Großstädte mit mehr als 400.000 Einwohnern zeigt: In Duisburg leben die meisten überschuldeten Menschen, vor Dortmund (14,33 Prozent) und Essen (14,23 Prozent).

Die Stadtteile Beeck, Laar und Ruhrort gelten laut der Studie als stärkster Schuldnerbrennpunkt des gesamten Ruhrgebiets. 29,01 Prozent der Bürger in diesen drei Stadtteilen sind verschuldet. Unter den 20 schuldnerreichsten Postleitzahl-Bereichen des Ruhrgebiets befinden sich insgesamt sieben Duisburger Bezirke.

Die laut Studie stärksten Schuldnerbrennpunkte in Duisburg:

• Postleitzahl 47119: Beeck, Laar, Ruhrort (29,01 Prozent der Bürger)

• Postleitzahl 47053: Altstadt, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort (27,26 Prozent)

• Postleitzahl 47139: Beeck, Beeckerwerth, Untermeiderich (26,90 Prozent)

• Postleitzahl 47137: Mittelmeiderich, Obermeiderich, Untermeiderich (25,36 Prozent)

• Postleitzahl 47166: Alt-Hamborn, Beeck, Bruckhausen, Marxloh, Neumühl, Obermarxloh (24 Prozent)

• Postleitzahl 47169: Aldenrade, Fahrn, Marxloh, Röttgersbach, Wehofen (23,79 Prozent)

• Postleitzahl 47059: Kaßlerfeld, Neuenkamp (21,19 Prozent)

Duisburg: Nord-Süd-Gefälle bei Schuldnern

Zu den 20 schuldenärmsten Bereichen des Ruhrgebiets gehören ebenfalls drei Duisburger Bezirke: In Baerl und Hochheide beträgt der Anteil der Schuldner an der Gesamtbevölkerung nur 6,37 Prozent. In den Stadtteilen Großenbaum und Rahm beträgt die Quote 7,16 Prozent. Auch Rumeln-Kaldenhausen zählt mit einer Quote von 7,20 Prozent zu den schuldenärmsten Regionen im Ruhrgebiet.