Duisburg: Zoll, Polizei und BGA prüfen Lkw bei Logport

Duisburg Bei einer Schwerpunktkontrolle des Bundesamtes für Güterverkehr wurden in Duisburg, Mannheim und München Lkw überprüft. Einsatz bei Logport.

Gemeinsam haben am Montag die Polizei Duisburg, der Zoll und das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) rund um das Logport-Gelände in Rheinhausen Schwerpunkt-Kontrollen durchgeführt.

Gleichzeitig liefen auch Einsätze im Hafen Mannheim und in der Großmarkthalle München. Überprüft wurden die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die Einhaltung des Mindestlohns sowie die Kabotage, also der Transport von Gütern durch einen Spediteur aus einem anderen Land. Kabotage unterliegt strengen Regeln und das BAG ahndet Verstöße mit Bußgeldern. Am Montag wurde bei 19 überprüften Fahrzeugen ein Verstoß festgestellt, heißt es vom BAG.

Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Insgesamt wurden 104 Fahrzeuge kontrolliert, 22 wurden beanstandet, vor allem wegen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten.

Auslöser für die Kontrolle bei Logport war, dass die Logistikbranche einerseits wegen der Pandemie Auftragsrückgänge beobachtet, andererseits Nachteile fürchtet, weil Wettbewerber gegen Auflagen verstoßen könnten.

Der Zoll hat nach Angaben des BAG keine Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt, ermittelt aber noch.