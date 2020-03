Duisburger (17) greift im Streit um Mädchen zum Schlagstock

Nur das war am Ende der Verhandlung vor dem Duisburger Amtsgericht am König-Heinrich-Platz klar: Ein Mädchen war der Auslöser dafür, dass sich mehrere junge Männer am 8. März 2019 in Rheinhausen in die Haare geraten waren. Laut Anklage hatte ein 17-Jähriger in diesem Zusammenhang einen Schlagstock gezogen und einen Widersacher verletzt. Näher aufzuklären war der Fall aber nicht.

Staatsanwaltschaft und Gericht hatten die beiden Haupt-Kontrahenten ursprünglich nebeneinander auf die Anklagebank setzen wollen. Das scheiterte allerdings daran, dass der etwas ältere junge Mann inzwischen nach England verzog, wo er geheiratet hat. So verhandelte man nur gegen den 17-Jährigen.

Duisburger soll laut Verteidiger aus Notwehr gehandelt haben

Der gab unumwunden zu, einen Schlagstock eingesetzt zu haben, nachdem es zum Streit kam, weil jemand angeblich eine 17-Jährige belästigt hatte. „Mein Mandant hat das aber nur aus Notwehr getan“, so der Verteidiger. Schließlich sei er zuerst geschlagen worden. Und auch zuletzt. Denn der mit dem Schlagstock attackierte Widersacher hatte dem 17-Jährigen die Waffe entwinden können und ihm eine Platzwunde am Kopf zugefügt.

17-Jähriger wurde durch sein Macho-Gehabe selbst erheblich verletzt

Zeugenaussagen konnten die Frage, ob der Angeklagte erst zuschlug, als die Situation eigentlich schon wieder entspannt war, oder ob er in Notwehr handelte, nicht ausreichend klären. Auch der Umstand, dass der 17-Jährige durch sein Macho-Gehabe selbst erheblich verletzt worden war, gab den Ausschlag dafür, dass dieser Anklagepunkt eingestellt wurde.

Übrig blieben ein Ladendiebstahl und der Raub eines Handys. Beide Vorwürfe hatte der 17-Jährige eingeräumt. Das Jugendschöffengericht gab diese beiden Fälle allerdings an das Amtsgericht Essen ab. Dort muss sich der Angeklagte demnächst wegen weiterer Gewalttaten verantworten.