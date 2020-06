Duisburger (53) randalierte, weil er keinen Absacker bekam

Duisburg. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung stand ein 53-Jähriger vor Gericht. Der Mann hatte in einer Rheinhauser Teestube gewütet.

Ein 53-jähriger Mann aus Hochemmerich hatte am 12. Juni 2019 in einer Rheinhauser Teestube ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Vermutlich hatte er dabei auch nicht wenig Geld ausgegeben. Doch seine Forderung, zum Abschluss noch einmal einen kostenlosen Absacker zu bekommen, stieß auf taube Ohren. Was einen Tobsuchtsanfall des 53-Jährigen zur Folge hatte, der ihn jetzt wegen mehrfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor das Amtsgericht führte.

Zunächst soll er die Hand eines Mannes so fest gepackt haben, dass der Schmerzen erlitt. Einem weiteren Zeugen, der eingreifen wollte, soll er einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Und dem Wirt, dem das Verhalten seines Gastes wenig gefiel, soll er einen Faustschlag verpasst haben. Davor und danach hatte der 53-Jährige einen Tisch umgeworfen, auf dem etliche Gläser und Flaschen standen, und zum Abschied eine Fensterscheibe beschädigt.

Verfahren gegen Zahlung von 900 Euro Geldbuße eingestellt

Nach der Verlesung der Anklage führten die beteiligten Juristen ein längeres Rechtsgespräch. Resultat: Man kam überein, das Verfahren gegen den bislang unbescholtenen 53-Jährigen auch ohne Urteil abschließen zu können. Der Angeklagte entschuldigte sich artig beim Inhaber der Teestube: „Es tut mir sehr leid. Ich war zu besoffen.“ Und er kündigte an, den Schaden wieder gut machen zu wollen.

Die Gelegenheit dazu gab ihm der Strafrichter schriftlich: Gegen Zahlung von 900 Euro Geldbuße wurde das Verfahren gegen den 53-Jährigen eingestellt. Das Geld soll an den Inhaber der Teestube bezahlt werden, um damit die Kosten für die Reparatur des Fensters zu decken.

