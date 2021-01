Duisburger Altenheim: Fast alle Bewohner hatten Corona

Am Standort des Christophoruswerks in Duisburg-Meiderich hat das Werner-Brölsch-Haus seit vielen Wochen mit Corona-Fällen zu kämpfen.

Duisburg Das Werner-Brölsch-Haus des Christophoruswerks in Duisburg hat seit vielen Wochen mit Corona-Fällen zu kämpfen. So ist die aktuelle Lage.

Das des Evangelischen Christophoruswerks in Meiderich hat zu kämpfen. Nach Angaben von Tim Liedmann aus dem Vorstand des größten Träger von Angeboten in der Altenpflege in Duisburg sind aktuell 20 Senioren getestet. "Damit hatte von den 100 Bewohnern nun fast jeder Corona." Die Zahl der Corona-Toten liege allein in diesem Altenheim mittlerweile im niedrigen zweistelligen Bereich.

Was ihn fassungslos gemacht hat: Trotzdem habe das Haus in den vergangenen zwei Wochen insgesamt 4600 Besucher verzeichnet. "Natürlich gibt es verpflichtende Schnelltests, aber ein Risiko bleibt und es besteht ja trotz aller Vorsichts- und Hygienemaßnahmen auch immer die Gefahr, sich als Besucher zu infizieren", so Liedmann. "Manche wollen es es einfach nicht verstehen."

Corona: Kein Bewohner mehr positiv getestet im Duisburger Seniorenzentrum Altenbrucher Damm

Erfreuliche Nachrichten gebe es aus dem Seniorenzentrum Altenbrucher Damm in Buchholz. Das Haus hatte ebenfalls mit einem heftigen Corona-Ausbruch zu kämpfen. Aktuell sei aber keiner der 129 Bewohner infiziert. Nur eine Mitarbeiterin sei positiv getestet, eine andere in Quarantäne, so Liedmann. In den übrigen Altenheimen des Christophoruswerks gebe es vereinzelte Fälle unter Bewohnern und Mitarbeitern.

Hoffnung im Kampf gegen das Virus macht Liedmann, dass am Standort im Meiderich mit fünf Einrichtungen plus einer Tagespflege bisher 233 von potenziell 314 Bewohnern und 331 von 621 Mitarbeitern eine erste Impfung bekommen haben. "Ich gehe davon aus, dass sich die Zahl der geimpften Pflegekräfte noch erhöhen wird", so Liedmann. "Wir waren die Ersten in Duisburg, die dran waren. Einigen fehlte die Zeit, sich ausreichend zu informieren. Da reicht ein nur zweiseitiger Aufklärungsbogen eben nicht immer aus."