Duisburger Autorin Lütfiye Güzel übers Gegenteil von Glück

„Es ist an der Zeit sich zu radikalisieren. Dafür muss ich aber erst einmal aufhören, die Wollmäuse unter dem Bett wegzufegen & mir einen Vorrat an Wasser anzuschaffen.“ Die Duisburger Autorin Lütfiye Güzel ist nicht nur mehrfach ausgezeichnete Literatur-Preisträgerin, sondern sie schreibt auch nach wie vor ungewöhnliche und pointierte Gedichte, in denen es noch nie um die romantische Liebe im Frühling oder um gebrochene Herzen ging.

Illusionslos und intelligent

In ihrem neuen Buch „Bonus?“ oder auch „Best of/2“ darf man schon bekannte, aber auch unbekannte und neue Gedichte lesen und sehr bald feststellen, dass ihr düsterer Blick auf die Welt und das Leben unverändert und ohne blendende Sonnenstrahlen geblieben ist. Die illusionslos und intelligent formulierende Duisburgerin, die aber längst auch in der Berliner Literatur-Szene bestens bekannt ist, klingt weise und abgeklärt: „Verrückt zu sein & wenn man damit kein Geld verdient, dann ist es umso schwieriger.“

Die Freundin von Charles Bukowski und anderen heiteren Finsterlingen lädt am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr ins Internationalen Zentrum am Flachsmarkt ein, um anlässlich der Duisburger Akzente einen neuen Poetry-Clip und ein neues Buch vorzustellen. Der vielversprechende Titel des Abends entspricht dabei dem Motto des Festivals und lautet „& das Gegenteil von Glück“. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Wer dort kein Glück hat, der hat Pech gehabt.

„Bonus 2“ ist als Buch zum Preis von zwölf Euro im Verlag go-güzel-publishing oder auch unter lguezel@yahoo.com erhältlich.