Duisburger Band "Fools Errant" veröffentlicht viertes Album

Ein weiteres Kulturprojekt, das der Corona-Krise zum Opfer fällt: Die Duisburger Rocker von „Fools Errant“ mussten ihr Album-Release-Konzert in diesem April absagen, bitter für die Band und ihre Fans, auch wenn das Konzert nachgeholt wird. Ganz ohne neues Futter müssen die Liebhaber der mittlerweile 13 Jahre alten Band aber nicht auskommen, denn auch ohne Releaseparty wird das neue, vierte Album „Decade“ am Freitag, 24. April, veröffentlicht.

Duisburger Rocker von Fools Errant ließen Album vom „Green Day“-Mischer mastern

„Wir haben eine ganze Menge anders gemacht bei diesem Album“, sagt Sänger Raphael Peller über den „extrem langen“ Arbeitsprozess für die elf Songs. Vier Jahre haben die Musiker an ihrem Werk gebastelt, nicht ganz ohne Rückschläge. „In den Stereo-Labs in Düsseldorf, dort haben wir aufgenommen, gab es mehrere Wasserschäden, das hat die ganze Sache nochmal verzögert“, sagt Bassist Dirk Wollert, und kann mittlerweile darüber lachen.

Gemastert wurde die Musik aber in weiter Ferne, vom erfahrenen Mischer Ted Jensen bei „Sterling Sound“ in Nashville. In der Vita der Koryphäe stehen zum Beispiel Rockbands wie „Green Day“, „Guns‘n‘Roses“ oder „Alter Bridge“. Ein weiterer Musikguru, dieser allerdings aus Duisburg, versah den Gitarrenrock der fünf Musiker mit großflächigen Synthieklängen und sanften Pianosounds. Tobias Rotsch, als Liedermacher besser bekannt als „Wolfspelz“, spielte in einer Mammut-Session sein Spuren ein.

Wie klingt das neue Album?

Das Songwriting, erinnern sich die Jungs, lief eigentlich wie immer. „Wir hören alle ganz unterschiedliche Musik, deswegen sind die Ideen, die jeder einbringt, auch immer ganz verschieden“, so Drummer Nico Henne. So haben einige echte Hits ihren Weg auf „Decade“ gefunden — und das obwohl schon das Grundniveau des Albums ausgezeichnet ist.

„Lighthouse“ klingt wohlig-bekannt nach einer 80er-Jahre Powerballade, „Sometimes Music...“ feiert simpel, aber nicht plump die Musik selbst und ist vielleicht die stärkste Nummer des Albums. Zum Abschluss punktet „Decade“ nochmal mit viel Klavier und einem ungewöhnlichen, aber willkommenen Abschluss mit dem Song „Heavy Heart“.

Das neue Album „Decade“ gibt es April direkt beim Label „Dackelton Records“ unter dackelton.de und bei Spotify und Co.. Wer sich schon vorher einen Eindruck von der Musik der Duisburger Rockstars machen will, kann das auf YouTube auf dem Bandkanal „Fools Errant“ tun - und gleich in die erste Album-Single „Fireflies“ hineinhören.