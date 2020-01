Duisburger bockte Taxi auf Betonabweiser der A 40 auf

Wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung stand ein 42-jähriger Taxifahrer vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Am 29. August war er mit seinem Auto auf der A 40 unterwegs gewesen. Kurz vor der Lkw-Waage an der Rheinbrücke landete er mit dem Fahrzeug samt Fahrgast auf einem Betonabweiser. Laut Anklage war daran ein Sekundenschlaf Schuld gewesen. Deshalb soll der Mann an der falschen Stelle Gas gegeben haben.

Der Fahrgast, der ebenso wie der Taxifahrer unverletzt blieb, hatte der Polizei gegenüber von dem Sekundenschlaf berichtet: Der 42-Jährige sei schon vor dem Unfall mehrfach kurz eingenickt. Ein Vorwurf, den der Angeklagte strikt zurück wies. „Ich war zwei Tage vorher erholt aus einem Urlaub zurück gekommen. Es war mein erster Arbeitstag. Und ich hatte in der Nacht zuvor gut geschlafen.“

Duisburg: Hauptbelastungszeuge fehlt in der Verhandlung

Wie er auf den Betonabweiser geriet, konnte sich der Taxifahrer allerdings nicht erklären. „Es war wohl schlicht ein Fahrfehler“, sprang ihm der Verteidiger bei. Der Hauptbelastungszeuge blieb der Verhandlung unentschuldigt fern.

Der Strafrichter war allerdings nicht geneigt, einen weiteren Termin anzusetzen, um beispielsweise die Polizisten zu vernehmen. Angesichts der Tatsache, dass – abgesehen von den Beschädigungen am Taxi – niemand zu Schaden gekommen und der Betonabweiser nur angekratzt worden war, sann er auf eine andere Beendigung des Verfahrens.

Taxifahrer muss 500 Euro Geldbuße zahlen

Mit dem Einverständnis aller Beteiligter wurde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 500 Euro eingestellt. Der erleichterte Angeklagte erklärte sich sofort bereit, die Summe zu bezahlen. Und er freute sich, dass er seinen Führerschein, der kurz nach dem Vorfall sicher gestellt worden war, zurückbekam.