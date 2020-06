Duisburger FDP setzt auf neue Köpfe für die Kommunalwahl

Mitglieder des im März gewählten neuen Kreisvorstandes der Duisburger FDP führen auch die Liste für die Kommunal am 13. September an. Diese stellten die Liberalen am Sonntag bei ihrer Kreiswahlversammlung im BEW-Gebäude im Gewerbegebiet Asterlagen auf. In zwei Kampfabstimmungen scheiterte mit Frank Albrecht ein profiliertes Parteimitglied mit dem Versuch, einen vorderen Listenplatz zu erreichen, der den Einzug in den Rat verheißt.

Weitgehend unangefochten wählten die 43 wahlberechtigten Parteimitglieder Wilhelm Bies mit 95 Prozent erneut auf Listenplatz 1, berichtet Fraktionsgeschäftsführer Thomas Wolters. Der Parteichef bildet in der aktuellen Wahlperiode die Ratsgruppe mit Betül Cerrah, die sich auf eigenen Wunsch nicht erneut bewarb – sie tritt nur noch als Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis im Stadtnorden an.

Frank Albrecht scheitert in zwei Kampfabstimmungen

Bei der Vergabe der weiteren Plätze folgte die Versammlung der Empfehlung des Kreisvorstandes für sich selbst. Pech für Frank Albrecht, derzeit sachkundiger Bürger im Kulturausschuss und Bezirksvertreter in der Stadtmitte: Zunächst unterlag er dem Rheinhauser Oliver Alefs mit 13:27 Stimmen um Listenplatz zwei, dann mit 14:23 Stimmen Kira Schulze-Lohoff, der Schriftführerin des Kreisvorstandes. Für Platz vier wurde Albrecht, der bei der Wahl 2014 als dritter der Liste den erneuten Einzug in den Rat verpasst hatte, zwar vorgeschlagen, trat aber gegen den Vorsitzenden der Jungen Liberalen, Sven Benentreu, nicht mehr an. Platz fünf der Liste ging an Schatzmeister Rainer Weisz.

Wahlziel: Erneuter Fraktionsstatus im Stadtrat

„Die Stimmung bei uns ist gut, aber es wird schwierig“, sagt Thomas Wolters mit Blick auf den Wahlkampf. Ihr Programm verabschiedeten die Duisburger Liberalen bereits im März, Ziel ist es, den 2014 verlorenen Fraktionsstatus zurückzuerobern. Wolters: „Wir sind dabei immer sehr stark vom Bundestrend abhängig, das hat sich auch bei der letzten Kommunalwahl gezeigt.“ Da reichte es mit 2,8 Prozent der Stimmen nur zu zwei Sitzen im Stadtparlament.

Als Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungen nominierte die FDP Frank Albrecht (Mitte), Oliver Alefs (Rheinhausen), Thomas Rangs (Homberg/Ruhrort/Baerl), Simone Holler (Walsum), Markus Giesler (Hamborn), Rainer Weisz (Meiderich) und Albin Schreiner (Süd).