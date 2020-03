Duisburger Feuerwehr: 50 Einsätze nach Sturm - Park gesperrt

Duisburg. 50 Einsätze zählte die Feuerwehr Duisburg nach dem Sturm am Samstag. In Neumühl stürzte ein Baum in ein Haus, der Biegerpark wurde gesperrt.

Eine schwere Gewitterfront hat zu großen Schäden in Duisburg-Neumühl und -Wanheim geführt. Rund 150 Feuerwehrleute waren Samstagnachmittag im Einsatz, bewältigten über 50 Einsätze.

Nach Angaben der Einsatzleitung habe es sich zum Großteil um umgestürzte Bäume und lose Bauteile gehandelt, die abgesichert oder beseitigt werden mussten. Betroffen waren vor allem der Duisburger Süden und Teile des Nordens. Im Westen habe es nur wenige Einsätze gegeben, sagt Uwe Hild vom Lagedienst der Feuerwehr.

Baum ist in ein Haus in Neumühl gestürzt

In Neumühl krachte ein Baum an ein Haus. Mit einem Kran wurde der Baum gesichert und dann vorsichtig abgetragen, damit nicht noch mehr Schäden entstehen. Das Haus sei weiter bewohnbar, der Baum habe Dachziegel zerstört. Geräumt wurde der Baum vor allem, damit durch das Gewicht nicht noch mehr am Haus kaputt geht, erklärte Hild.

Rund um den Biegerpark in Wanheim-Angerhausen stürzten mehrere Bäume um und versperrten die Cramer-Klett-Straße/Ecke Buzstraße. Starke Sturmböen hatten auch einigen Bäumen im Park zu schaffen gemacht, sie drohten umzustürzen. Der Biegerpark ist aus Sicherheitsgründen vorerst gesperrt.

Die Feuerwehr hat den Einsatzort an das Grünflächenamt weitergegeben, daher wird der Park nicht vor Montag wieder geöffnet sein. „Wir räumen nur da, wo durch umgekippte Bäume etwa Rettungswege gesperrt sind. In Parks oder im Wald übergeben wir an die entsprechenden Behörden“, erklärt Hild.